La Guardia Civil detecta más de 95.000 euros en gastos de Ábalos sin justificación bancaria

La Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil ha identificado desembolsos del exministro José Luis Ábalos por un total de 95.437 euros que “no habría compensado por vía bancaria”. Según el informe patrimonial remitido al Tribunal Supremo, entre los gastos figuran pagos a terceras personas, cuotas a una fundación vinculada a él y 20.799 euros en conceptos calificados como “gastos personales”.

El documento, al que ha tenido acceso la agencia EFE, refuerza la tesis de los investigadores sobre “la existencia de ingresos en efectivo no declarados”, que coinciden con el periodo en el que se investigan los hechos relacionados con el caso Koldo.

Los agentes subrayan que, aunque en la actividad bancaria de Ábalos los ingresos y gastos aparecen equilibrados, al incorporar los desembolsos detectados “se observa un volumen de gasto superior”.

Pagos y transferencias señaladas por la UCO

Entre las operaciones destacadas por la investigación se encuentran:

Pagos a Jéssica Rodríguez , quien fuese pareja del exministro.

, quien fuese pareja del exministro. Transferencias a otras dos mujeres.

Ingresos en cuentas compartidas con su exmujer.

Gastos de desplazamiento de Ábalos y de su entorno familiar.

El informe de la UCO constituye una de las principales piezas en el análisis patrimonial de José Luis Ábalos, que deberá ser valorado por el Supremo en el marco del procedimiento judicial abierto.