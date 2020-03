La unidad de acción política se le resquebraja a Sánchez

Improvisación y unilateralidad. Son las dos grandes divisas del malestar de la oposición con la actuación de Pedro Sánchez este fin de semana, dos días de incertidumbre con el difuso anuncio el sábado de la paralización de las actividades no esenciales en España, corolado con la publicación in extremis el domingo a medianoche, ya casi el lunes, de un decreto en Boletín Oficial del estado (BOE) que ha levantado ampollas, tanto entre la oposición como hasta en los socios de gobierno de los socialistas en algunas comunidades, que censuran un desbarajuste que Moncloa reduce a “problemas técnicos”.

El presidente del Gobierno apela a la unidad de acción en la lucha contra ese feroz enemigo invisible común y desde el PP le siguen brindando un apoyo no exento de críticas, aunque los dos últimos decretos han colmado el vaso de la paciencia de Pablo Casado, que acusa al Ejecutivo no ya de equivocarse sino hasta de mentir y ocultar información

En una rueda de prensa telemática, tras la entrada en vigor este lunes de la paralización de las actividades no esenciales ante la epidemia del coronavirus, el líder del PP ha mostrado su malestar por el “trágala” de esos decretos aprobados por el Consejo de Ministros extraordinario el domingo sin consulta previa ni a los partidos ni a los agentes sociales.

Remar hacia el precipicio

“El PP no podrá seguir remando en la misma dirección hacia un precipicio”, ha advertido Casado, rotundo, aunque la decisión no está tomada y, por tanto, la dinamitación de la unidad de acción contra el coronavirus no está vista para sentencia... El Gobierno dispone de 15 días para incluir modificaciones que pueden llevar al PP al apoyo al decreto o a la abstención.

Casado ha exigido al Gobierno coalición entre el PSOE y Unidas Podemos que actúe “sin agendas ideológicas radicales” en alusión al peso que atribuye a los de Pablo Iglesias en sus últimas decisiones.

En este sentido, ha censurado el “falso contraste” entre lo público y lo privado que, a su juicio, está haciendo el vicepresidente segundo, al que tachó de “irresponsable” por colocar su “agenda ideológica” en plena “tragedia nacional”.

El PP no es el único que va a dar la espalda al Gobierno en la convalidación del decreto en el Congreso. El PNV -que lo apoyó en su alambicada investidura- también ha montado en cólera al considerarse “ignorado y desatendido” por el Gobierno en la gestión de la lucha contra la pandemia.

Otro socio más que clave en la investidura de Sánchez como es ERC, con sus 13 escaños en el Congreso, también le ha criticado. La forma más que las maneras. La secretaria general adjunta y portavoz de Esquerra, Marta Vilalta, ha acusado este lunes al Ejecutivo de estar actuando tarde desprendiendo aroma a improvisación y ha calificado de "chapuza jurídica" el decreto que ha redoblado el confinamiento.

"Creemos que el Gobierno español está actuando tarde, mal y toma decisiones excesivamente improvisadas y mal resueltas jurídicamente", ha afirmado en un vídeo recogido por Europa Press.

La presidenta de Ciudadanos y portavoz en el Congreso, Inés Arrimadas, también ha censurado este lunes la ”improvisación” del Gobierno y le ha acusado de generar “incertidumbre” entre empresas, autónomos y trabajadores.

Incluso socios de gobierno de los socialistas en Navarra (Geroa Bai) y en Baleares (MÉS por Mallorca) han denunciado el “desbarajuste” y “mala praxis” de Sánchez para frenar al coronavirus.