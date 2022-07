Las víctimas del Alvia exigen justicia nueve años después del accidente

Familiares y víctimas del Alvia siniestrado en la parroquia compostelana de Angrois en 2013 se manifestaron en el noveno aniversario del accidente en la Plaza del Obradoiro de Santiago de Compostela, donde volvieron a reclamar "lo mismo de siempre: justicia". "Es triste que nueve años después, en vez de sólo rendir homenaje a las víctimas, tengamos que seguir pidiendo justicia y reivindicando una investigación independiente que todos se niegan a hacer", reconoció el presidente y portavoz de la Asociación Plataforma Víctimas del Alvia 04155, Jesús Domínguez.

Minutos antes de arrancar la manifestación convocada por la asociación en memoria de los 80 muertos y 140 heridos, que partió de la estación de ferrocarril compostelana, Domínguez apuntó que, aunque del juicio que se iniciará en octubre, "salga una sentencia, no habrá justicia". "La justicia lenta no es justicia y para cuando acabe el proceso habrán pasado 10 años del accidente", recordó.

Aunque dice "no perder la esperanza", considera que el juicio nace "cojo y débil". "La inacción de los jueces y el fiscal, los informes que dicen que Renfe y Adif negaron información... La gente tiene que saber que, pese a que el primer juez quería que hubiese unos peritos independientes, por sorteo, la Xunta -concretamente el señor Rueda- impuso unos peritos, funcionarios, que no son objetivos y que no tenían experiencia en el ferrocarril. El poder ejecutivo mete mano en la justicia", afirma.

Esperanza Fernández, también miembro de la asociación con tres familiares fallecidos, reconocía el "desgaste" de las familias ante el "peregrinaje constante" por todo tipo de instituciones "en busca siempre de lo mismo: justicia".

En la manifestación también participaron los nacionalistas Néstor Rego y Ana Miranda. Los parlamentarios nacional y europea del BNG mostraron su apoyo a las víctimas y señalaron que no abandonarán la lucha "justísima" de los familiares, haciendo hincapié en la necesidad de una comisión de investigación independiente.

La Comisión Europea abrió un procedimiento por infracción en 2019 contra el España por no cumplir la normativa de riesgos. Un proceso que se ha retrasado, detalló la eurodiputada, por diferentes motivos -"elecciones, un Gobierno provisional y la pandemia"-, algo con lo que "no se conforman".

Tras recorrer algunas de las principales calles de la ciudad, el casi centenar de manifestantes se concentraron frente a la catedral al grito de "no están olvidados, están muy presentes" o "¿Blanco, Pastor, responsables para cuándo?". Uno de los miembros de la asociación, Juan Sierra, que perdió a un hermano en el siniestro, fue el encargado de leer el manifiesto de la concentración. En él señalaron que el 24 de julio de 2013 "no sólo descarriló un tren, sino también la justicia, Gobiernos, políticos y demás instituciones".

En cuanto al descarrilamiento político, recuerdan que en 2016 la Unión Europea concluyó en su informe que el Gobierno "no cumplió con la obligación de investigar por la falta de independencia y por no analizar las causas que precisamente afectan a Fomento, Renfe y Adif".

Los afectados señalan directamente a los ex ministros de Fomento, el socialista José Blanco y la popular Ana Pastor. A Blanco lo acusan de haber publicitado que "la nueva línea de alta velocidad contaba con los sistemas de seguridad que hubieran evitado la tragedia". A Pastor le recriminan haber prometido, en sede parlamentaria una investigación independiente y "colaboración con la justicia".