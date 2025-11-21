A partir de las 10:30 horas en el Palacio Real, se impone la insignia de la Orden del Toisón de Oro, la máxima distinción de la Corona, a la reina Sofía, al ex presidente del Gobierno Felipe González y a los padres de la Constitución Miguel Herrero y Rodríguez de Miñón y Miquel Roca. Las condecoraciones, concedidas por Felipe VI, se otorgan por su «dedicación y entrega al servicio de España y de la Corona». Esta referencia resume el motivo oficial del reconocimiento y liga directamente la distinción a ese compromiso con España y con la institución.

La relación de distinguidos integra a la reina Sofía, al ex presidente del Gobierno Felipe González y a los padres de la Constitución Miguel Herrero y Rodríguez de Miñón y Miquel Roca, todos ellos mencionados en la concesión por la misma fórmula de «dedicación y entrega al servicio de España y de la Corona». ¿No subraya precisamente la máxima distinción de la Corona esa idea de servicio que se cita de forma literal en la motivación de las condecoraciones?

En este marco, la imposición de la insignia de la Orden del Toisón de Oro queda vinculada de forma explícita a la «dedicación y entrega al servicio de España y de la Corona» que figura en la concesión, eje del motivo esgrimido por Felipe VI para este reconocimiento.