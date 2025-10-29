Mazón llega a la Ciudad de las Artes y las Ciencias de Valencia para asistir al funeral por las víctimas de la dana.

El funeral de Estado por las víctimas de la dana del 29 de octubre de 2024, que se celebrará este miércoles en el Museu de les Ciències de València, honrará su memoria con los discursos de tres familiares, un minuto de silencio, la interpretación de piezas musicales y la lectura de los nombres de los 237 fallecidos en la tragedia: 229 en la provincia de Valencia, siete en Cuenca y Albacete y otra en Málaga, que serán "los grandes y verdaderos protagonistas" del acto.

Será un acto solemne y homenaje "muy especial" de carácter laico en el que aparte de los parlamentos de los familiares solo intervendrá el rey Felipe VI, según han apuntado fuentes gubernamentales. El funeral, que coincidirá con el primer aniversario de la catástrofe, arrancará a las 18 horas, con la previsión de que se prolongue durante alrededor de una hora.