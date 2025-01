Yolanda Díaz se enfrenta a Cuerpo: "Es casi de ser mala persona negarse a reducir la jornada laboral"

El choque entre la vicepresidenta del Gobierno y ministra de Trabajo, Yolanda Díaz, y el ministro de Economía, Carlos Cuerpo, por las diferencias que los socios de gobierno mantienen respecto a la subida del salario mínimo interprofesional (SMI) y la reducción de la jornada laboral hasta las 37,5 horas a la semana, ha subido de intensidad esta mañana después de que Díaz acusará al titular de Economía de ser "casi mala persona" por oponerse al acuerdo que ha alcanzado con los sindicatos, que cuenta con el rechazo de la patronal para rebajar las horas de trabajo semanales.

"Estamos hablando de reducir la jornada laboral media hora al día. Es casi de ser mala persona decirle hoy a la gente trabajadora en nuestro país que se niega a reducir la jornada media hora al día. Y digo lo que va a pasar. La jornada se va a reducir y la parte socialista del Gobierno va a presumir como presumió después del salario mínimo, igual que pasó con la reforma laboral, con los ERTE y con los riders", ha defendido Díaz en una entrevista en RNE.

La vicepresidenta ha replicado también a Cuerpo por sus afirmaciones de que el SMI debe subir "en la línea de lo que está haciendo el resto de la economía". Para Díaz, "los datos macro no tienen nada que ver con la vida real y el salario medio español no tiene nada que ver con ser una locomotora". "Los salarios en mi país son muy, muy moderados, y yo trabajo y llevo trabajando desde que he llegado al Gobierno de España para subir el salario mínimo, pero también, por ende, para subir los salarios en general y ser un poquito más europeos", ha añadido la ministra.

Así, la vicepresidenta segunda ha pedido al ministro de Economía que "respete" al comité de expertos que asesora al Gobierno por la subida del SMI y del que en su día formó parte el propio Carlos Cuerpo por designación de la entonces vicepresidenta primera Nadia Calviño. "Entonces se oponía, igual que hoy, a una subida que vaya acorde con lo que está pasando en nuestro país. Y digo una subida acorde porque ustedes, cualquiera de ustedes, van a la compra y ven los precios que tenemos en la alimentación", ha denunciado la ministra.

"Ni siquiera Calviño se atrevió a tanto"

Díaz ha subrayado que en esta ocasión se ha incorporado a tres nuevos académicos al comité asesor del SMI especialistas en desigualdad. "Por tanto, le pido al Ministerio de Economía que respete el trabajo hecho por el comité de expertos y, sobre todo, respete el diálogo social", ha afirmado.

"No hay tirantez (entre ministerios), hay desacuerdos manifiestos con el salario mínimo y con la jornada laboral. Yo no puedo comprender que un ministro socialista se oponga a la reducción de la jornada laboral. No lo puedo comprender y no puedo comprender que se oponga a un acuerdo con los sindicatos. Me parece muy grave. A un acuerdo de diálogo social. No ha pasado jamás. Quiere cambiar el acuerdo con los sindicatos y esto es muy grave y no va a pasar, se lo digo yo", ha denunciado la ministra, que ha añadido que ni la exministra Nadia Calviño "se atrevió a tanto".

La vicepresidenta segunda ha asegurado que dos de cada tres españoles están de acuerdo con la reducción de la jornada laboral, voten a quien voten. "Solamente hay dos actores que hoy en España están en contra de la reducción de la jornada: la extrema derecha y la patronal española. El señor Cuerpo tiene que decidir si está del lado del acuerdo firmado con los sindicatos para reducir la jornada y del acuerdo de Gobierno entre PSOE y Sumar o si está en las tesis del no", ha añadido.

Díaz ha insistido en que el ministro de Economía quiere cambiar elementos del acuerdo con los sindicatos, como el plazo, para "que no entre en vigor jamás".

"A mí se me ha remitido por parte del Partido Socialista, no el ministro Cuerpo solo, sino por parte del Partido Socialista, una serie de consideraciones acerca de la reducción de la jornada laboral que son, básicamente, incumplir la doctrina europea del Tribunal de Justicia Europeo en materia de parcialidad, es decir, castigar y golpear a las mujeres trabajadoras", ha denunciado Díaz, que ha añadido que ella no se mete en las prácticas bancarias que se autorizan desde el Ministerio de Economía o "en lo que no se legisla, por ejemplo".

Así, la ministra ha vuelto a insistir en que los acuerdos deben de ser cumplidos. "Los acuerdos del diálogo social son sagrados (...) Ni siquiera la señora Nadia Calviño se atrevió a tanto. Cuando se rubrica un acuerdo de diálogo social hay que respetarlo. Eso es sagrado. Que un ministro socialista se posicione en contra de los sindicatos hay que explicárselo a un votante progresista", ha lamentado la ministra.

La ministra ha indicado que la rebaja de jornada se va a articular mediante un anteproyecto de ley con trámite de urgencia, cuya tramitación, "corriendo mucho", será de unos seis meses.

Díaz ha subrayado que se está trabajando con las formaciones políticas para amarrar los apoyos necesarios y sacar adelante la reducción de jornada. "Creo que es muy difícil oponerse a esta medida, por eso ya prácticamente todo el arco parlamentario ha dicho que va a acompañar esta medida", ha apuntado la ministra.

Inclumplir las promesas alienta la desafección por la política

Así las cosas, la vicepresidenta segunda ha culpado a la parte socialista del Gobierno de alentar la desafección ciudadana no cumpliendo sus promesas, pues el PSOE pactó con Sumar la rebaja de jornada hasta las 37,5 horas semanales y acordó en su Congreso Federal reducir la jornada laboral hasta las 36 horas. Y, sin embargo, según ha denunciado Díaz, se opone a reducirla a 37,5 horas a finales de 2025.

"No puedo entender que el Congreso del PSOE haya planteado la reducción de la jornada laboral no a 37,5 horas, como dice el acuerdo de Gobierno (...) sino que dicen ellos en sus tesis políticas a 36 horas y ahora están rechazando la reducción de la jornada laboral", ha criticado.

A renglón seguido, ha asegurado que "España tiene un problema gravísimo de desafección política" y que "la ciudadanía se aleja de la política". En su opinión, "si hay algo que causa desafección es justamente las promesas no cumplidas", y el PSOE "ha hecho su Congreso Federal diciendo que quería una jornada laboral de 36 horas" a la semana que ahora no apoya.

La titular de Trabajo ha insistido en que la reducción de la jornada laboral era uno de los acuerdos de gobierno y que ella misma cerró "a altas horas" de la noche con el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez. Por ello, ha reiterado que "hay que cumplir lo que se acuerda" porque es "un principio fundamental, sea quien sea con quien has pactado", en referencia a acuerdos suscritos con otros socios del Ejecutivo.

En este sentido, ha sostenido que es "muy habitual" que el PSOE defienda una serie de políticas que luego nunca cumple, y que es cierto que para eso está Sumar en el Gobierno.

Díaz ha afirmado que en materia de vivienda, también hay discrepancias con el ala socialista del Gobierno. "Compartimos el diagnóstico, pero no compartimos las soluciones", ha dicho la ministra, que ha vuelto a abogar por intervenir el precio de la vivienda, por prohibir las compraventas con fines especulativos y por retirar las subvenciones a las comunidades autónomas que se opongan a aplicar la Ley de Vivienda, una medida de la que el PSOE se echó atrás después de haberla apoyado.