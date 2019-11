Zapatero elogia a Otegi: "Su contribución fue decisiva para el fin de ETA"

El ex presidente del Gobierno, José Luis Rodríguez Zapatero, ha afirmado este viernes que cuando se gestó la tregua con ETA la contribución del político de EH Bildu, Arnaldo Otegi, fue "decisiva" para "poder ver el final de la violencia". Al tiempo, ha explicado que con ETA se tuvo la "promesa democrática" de que cuando abandonaran las armas podrían participar en el juego parlamentario.

"Esto es así, es un hecho objetivo que fue un político decisivo", ha explicado Zapatero sobre el dirigente abertzale en una entrevista a Antena 3, recogida por Europa Press.

Además, el ex presidente ha manifestado que "todos" los partidos políticos señalaban que cuando ETA "dejara las armas, jugarían en el juego democrático" y que "esa fue la promesa democrática". "Por tanto creo que es falso y dañino para la democracia, dijimos eso y lo pensamos", ha insistido, afeando la actitud de otros partidos con respecto al partido de Otegi.

"No lo reconocen porque piensan que es un merito del PSOE, pero todos estamos muy satisfechos de verles en las instituciones y no apoyando o con las pistolas matando", ha añadido. "Esa es la realidad", ha recalcado.

Preguntado por la reunión que mantuvo con Otegi en 2018 para conocerse, el expresidente socialista ha contado que hablaron "de los orígenes de ETA" y de "cómo había sido la trayectoria" de la organización. Zapatero ha expresado que le "transmitió que aún tenían un recorrido importante" y que tenían que "asumir la culpa" y "sentirse mucho más cerca del dolor de las víctimas".

A su juicio, este "proceso del fin del terrorismo" es una "victoria de los principios e ideales democráticos" y ha avanzado posibles nuevos encuentros con Otegi: "seguramente volveré a hablar, es bueno dialogar".

Por otro lado, sobre las negociaciones de PSOE y ERC para la investidura de Pedro Sánchez, ha manifestado que "nadie va poner en cuestión" la unidad de España. Según Zapatero, este tema "ni ha estado, ni está, ni estará en juego".

"Nadie va a poner en cuestión la unidad de España", ha recalcado el ex dirigente socialista. Al tiempo, ha defendido la autoridad que tiene el Estado democrático, ya que se ha visto que se pueden hacer declaraciones de independencia, pero luego eso "no significan que sean independientes". Con todo, ha recalcado que ojalá no se vuelva a repetir el escenario de octubre de 2017 porque es un "viaje a ninguna parte".