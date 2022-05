Denuncian los problemas de acceso a los cacharritos de niños con diversidad funcional

Pese a que en algunos aspectos, la Feria del Caballo ha sido pionera en poner en marcha iniciativas inclusivas, como es la que se llevará a cabo este miércoles con el 'Día sin ruido', con el que se trata de facilitar la visita al Real de las personas con autismo, no lo es así en otros, donde la realidad dista mucho de las necesidades y el día a día con el que se encuentran muchas familias.

Así lo denuncia una familia jerezana que este pasado lunes sufrió una situación desagradable en la zona de los cacharritos. Según relata su padre, Diego Fuentes, "al contrario de lo que ocurre en parques como Warner o Isla Mágica, los niños con diversidad funcional, como tiene mi hijo, tienen la posibilidad de acceder a las atracciones sin tener que esperar cola. Y no es cuestión de favoritismos, sino de que nuestro hijo no puede esperar, son niños que en situaciones como ésta se ponen muy nerviosos por montarse en una atracción y no podemos controlarlos pues es más fuerte que uno mismo. Sólo queremos priorizar los derechos establecidos para estas personas".

"Estuvimos una hora esperando a montarnos en uno de ellos, y esperamos, pero con mi hijo tirándose al suelo y pasándolo mal, la verdad. Y claro, la responsable de la atracción me decía que como no se especificaba nada, no podía dejarnos pasar antes porque la gente se le iba a echar encima, algo que también comprendo", continúa.

Su padre quiere con esta denuncia que "el Ayuntamiento corrija estas situaciones, y no se vuelvan a repetir con niños así, porque al final lo que va a producir es que no vayamos con nuestro hijo a la Feria, que es lo que suele ocurrir con familias con este tipo de problemas. Es una pena que ellos no puedan disfrutar como un niño más".