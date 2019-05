UGT tiene claro que "es el momento de la izquierda"

UGT reunió este martes en su caseta en el González Hontoria, ‘La casa del pueblo’, a los delegados sindicales y afiliados en la tradicional copa de Feria, cita en la que ejercieron de anfitriones los secretarios regional, Carmen Castilla, provincial, Antonio Pavón, y comarcal, Pedro Alemán, y a la que no faltaron el ministro de Interior, Fernando Grande-Marlaska, la delegada territorial del Gobierno andaluz, Ana Mestre, la alcaldesa, Mamen Sánchez, entre otros responsables políticos, asó como representantes de los empresarios, Zona Franca...

Para Antonio Pavón, “la Feria del Caballo no necesita calificativos”, porque “no hay otra igual”, opinión que comparte Pedro Alemán, quien considera que esta fiesta “conserva todo lo positivo, al tiempo que cada año mejora, caso del alumbrado este año, que está más bonito si cabe”.

‘La casa del pueblo’ hace honor en estos días a su nombre, pues “sigue siendo una caseta tan atractiva como siempre y desde el sábado estamos a tope”, indicó Alemán, quien invitó a los jerezanos a disfrutar al máximo de esta fiesta, porque "la Feria, al margen de generar negocio, está para disfrutarla y divertirse, en la medida de las posibilidades de cada uno”.

Son días de júbilo y celebración, pero sin relajarse, ya que UGT no pierde de vista sus principales reivindicaciones, en concreto “la falta de empleo digno en una provincia marcada por la precariedad y el trabajo temporal”. Los responsables de la organización sindical han aprovechado la visita de representantes políticos a la caseta para recordarles la necesidad de un plan de empleo específico para la provincia, “para todas las comarcas y no sólo la Bahía de Cádiz”, precisó Antonio Pavón, quien de cara a las próximas elecciones municipales, autonómicas y europeas subrayó que “es el momento de la izquierda, de revertir los beneficios empresariales y de que avance la clase trabajadora, que es la que ha pagado la crisis”.