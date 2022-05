Un salmorejo para la asturiana

"Impresionada". La vicesecretaria del PSOE, Adriana Lastra, ha visitado este viernes la Feria. Tras hacer ruta por las casetas de diversos medios de comunicación, acompañada por la alcaldesa, Mamen Sánchez, y miembros del gobierno municipal, la política recaló en el entoldado de su partido. Allí no faltaba ni gloria, pero ella prefirió tomarse un salmorejo fresquito que, con las prisas, ni tan siquiera se terminó.

¿Primeras impresiones de la Feria? "Pues estoy impresionada. Además, para una asturiana también es algo muy distinto. Me parece espectacular y una fiesta que merece la pena conocer, estar y disfrutarla. La pena es que vengo con muy poco tiempo. Pensaba quedarme hoy, pero me coy a Cabra a ver a mi amiga Carmen" (Carmen Calvo, tras el fallecimiento de su hermano).

Ya pasó por Jerez también en Navidades, para conocer la zambomba. "La verdad es que está siempre que la necesito. Es formidable", dijo de ella Mamen Sánchez.

"Cádiz en general -dijo Lastra-me gusta mucho, y Jerez en particular me parece espectacular. Y con una alcaldesa maravillosa. Además, este año es una Feria muy especial. La gente tiene ganas de verse, de disfrutar, de tocarse. Y es que han sido dos años muy duros". "Sí, la gente viene feliz", añadió Mamen. A esas que llegan más afiliados para saludar y recordar años atrás una fiesta flamenca a la que acudieron junto a Lastra. Alaban la Feria ante la alcaldesa, quien añade: "y más limpia que nunca. Están pendiente de todo". "Sí, eso es algo que llama la atención", le apunta Lastra.

Los saludos a la Sánchez y Lastra no cesan. La mesa, que empezó con cuatro, se va ampliando. Los temas de conversación se van cruzando, a cual más variopinto: que si una diseñadora quiere hacerle unos zapatos a la alcaldesa por eso de los dedos (ella se lo toma con humor), que si pastillitas de B12 para la resaca, que si yo no soy muy de marisco, ¿y tú no te vistes este año?, ¿cómo está tu hija?; berza no, gracias... Total, las cosas que tiene la Feria. ¿O no?