Enrique V (Henry V, 1989)

Kenneth Branagh (Belfast, 1960) debutó en el cine a lo grande, con una de las obras cumbre de William Shakespeare, Enrique V, protagonizada por un joven e inseguro monarca que para demostrarse a sí mismo y a los suyos su valía se lanza a invadir Francia (simplificando mucho la trama, claro).

El culmen de la película, y de la obra, es la arenga de Enrique a sus tropas la víspera de la batalla de Agincourt (el día de San Crispín), que es el vídeo que hemos escogido, con el famoso "we few, we happy few, we band of brothers".

A Branagh le acompañan delante de la cámara su entonces mujer Emma Thompson y su mentor Derek Jacobi y, tras ella, la música de Patrick Doyle, que se convertiría en un imprescindible en su carrera.

La película consiguió un Oscar (Vestuario) y dos nominaciones más (Dirección y Actor para el propio Branagh), además de un Bafta (Dirección y candidaturas en otras cinco categorías), entre otros premios.