'Bailando en plata', un recorrido por los 25 años del Festival

Para conmemorar este cuarto de siglo del Festival, el Teatro Villamarta, como ya hizo en el XX aniversario con un documental en el que se repasaba la historia del mismo, ha apostado por la edición de un libro en el que se analiza el desarrollo del certamen desde distintos puntos de vista. El encargado de llevar a cabo este trabajo ha sido el periodista jerezano Fermín Lobatón, perfecto conocedor de la misma pues no en vano ha sido un habitual desde sus inicios.

Así ha nacido 'Bailando en plata', un título que "tratándose de baile y de bodas de plata, creo que era el más idóneo", asegura el autor. En él se aborda, por encima de todo, "el de un homenaje al Festival, puesto que durante el confinamiento pensé que había que hacer algo y planteé un proyecto que en principio quedó aparcado pero que luego se retomó en octubre".

Además, la obra, que ha sido editada por Peripecias Libros, "tiene también de balance, con mucho material recopilado, y por supuesto tiene también mucho agradecimiento". Para ello, "he entrevistado a 25 compañías seleccionadas en los 25 festivales, y en todos los artistas he encontrado ese agradecimiento multiplicado al infinito".

El hecho de haberse iniciado el pasado mes de octubre tiene, en palabras del propio autor, "mucho de crónica express, como así he titulado he titulado el primer capítulo: 'Crónica apresurada o historia de bolsillo'. Ya luego encontramos el documento, que a mí me gusta mucho, de los artistas que responden a un cuestionario, valoran el Festival y hablan sobre el papel que ha tenido en sus carreras".

"Este Festival se ha vuelto un referente del baile y la danza clásica, y a través de esas voces se ha hecho una crónica coral de ello", continúa. Asimismo, Lobatón recalca que "este festival nació bajo un modelo, impulsado por Paco López, pero fue creciendo en torno a ese modelo, y eso es algo fundamental".

No obstante, uno de los apartados que más gusta a Lobatón es "ver cómo los artistas cuentan cómo ha evolucionado la danza y a través del Festival, porque de alguna forma ha sido vehículo de la innovación, ha respetado la tradición pero ha respetado la innovación. También he hecho un recorrido por todos los escenarios del Festival, que se contabilizan unos 50 espacios, el número de espectáculos, que han sido más de mil, el impacto económico y la trascendencia fuera de nuestras fronteras".

El libro hace alusión también en otro de sus capítulos a la evolución que una serie de artistas jerezanos han llevado a cabo a través de la muestra. "Creo que es una falsa realidad esa que dicen que Jerez no está en el Festival, todo lo contrario", de hecho, hay un grupo de artistas "que acumulan un importante número de espectáculos, y a ello hay que sumar todo lo que se realiza en las peñas".

Para el periodista jerezano, "repasar este cuarto de siglo ha tenido mucho de repaso vital porque yo empecé viniendo primero de espectador y a partir de la segunda o tercera, no recuerdo bien, empiezo a escribir y me vuelvo asiduo y voy a muchos espectáculos".

De lo que no tiene duda es que "dentro de estos 25 años hay una cantidad enorme de emociones que nos ha provocado este Festival, eso es incontable, y yo personalmente guardo en mi corazón un montón de ellas".