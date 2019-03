“Estoy en un momento de plena confianza en mi baile”

–¿Cómo surge este ‘Hembra Alpha'?

–Bueno, es una idea que tenía en mente desde hace año y medio. Lo planteé al Festival y nada, estoy deseando que llegue.

–¿Y cómo ha sido el proceso creativo?

–Si te digo la verdad la gente se ha ido poniendo poco a poco en mi camino, ha sido algo casual, por eso estoy muy contenta, porque ha sido un espectáculo en el que todo el que ha ido llegando, ha ido incorporando su granito de arena. Somos un equipo entero y eso motiva.

–Llevar doce personas en el elenco artístico no se ve hoy en día...

–Sí, sé que para mover un espectáculo somos muchos, pero para estrenarlo en el Festival, en mi tierra, quería contar con todo este equipo de artistas. Y eso que poniendo artistas de esta calidad, corro el riesgo de que el cante deje al baile en segundo plano. Eso es algo que a lo mejor hace unos años, no lo hubiera hecho, pero ahora, después de pasar por una etapa personal de cambios, me siento con la confianza necesaria para asumir este reto.

–¿Ha sido mucho tiempo de ensayos?

–Han sido tres o cuatro meses de mucho trabajo, porque además me ha coincidido con una etapa en la que he viajado mucho, pero contrariamente, me ha venido bien para montar cosas. Luego, la música se le mandó a los músicos hace seis meses, lo que pasa es que hemos ido amoldándola a todo el grupo.

–¿Y por qué ese título?

–‘Hembra Alpha’ es una especie de homenaje a todas esas mujeres que luchan a diario por conseguir lo que quieren. Me refiero a todas esas madres, a la mía misma, que ejercen un liderazgo, las luchadoras, las emprendedoras, las genuinas, las guerreras y las alegres. Yo mismo me siento ‘Hembra Alpha’, porque lucha por sus sueños y que creo en mí misma.

–Ha hablado antes de una etapa personal de cambios. ¿Es su baile diferente ahora?

–Bueno, lógicamente todos evolucionamos, y sería malo que bailase igual que lo hacía hace unos años. Lo único que siento es que me siento más consciente de mi baile, y en cierta forma, ahora me veo más segura. Como he dicho, sólo espero estar a la altura de los músicos.

–¿Y qué va a bailar Beatriz Morales en este espectáculo?

–Voy a bailar mucho, la verdad. Hago siete palos, tarantos, alegrías, seguiriyas, bulería por soleá, bulerías...Me voy a raspar bastante (risas). También es la primera vez, al menos hablando del Festival porque en ‘Flamenca, flamenca, flamenca’ sí lo tuve, que voy a contar con un cuerpo de baile, con Marta de Troya y Marta Blanco.

–Cuenta con la música y colaboración de Agujetas Chico...

–Sí, Antonio ha hecho un trabajo extraordinario, y además con el toque especial del amor. Hay letras de Gustavo Adolfo Becquer, y todas están pensadas en la mujer.