“Hasta ahora no había encontrado el momento de dirigir”

–Bueno, pues con muchos nervios y mucha presión. He trabajado con muy buenos artistas, con buenos maestros y cada cosa que aprendes de ellos, se convierte en un peldaño más en comparación. Por supuesto, no me voy a comparar a ninguno de ellos, pero cuanto más sabes y más has trabajado con gente buena, más alto te pones el listón.

–Entiendo que cuando uno asume la dirección de un espectáculo, no tiene nada que ver con lo anterior...

–Nada. De la otra forma sólo te tienes que preocupar de bailar. Eso lo dijo Fernando Alonso cuando le preguntaron si estaba preocupado por la carrera, y contestó, ‘no, la carrera es la parte fácil, lo peor es todo lo demás’. En mi caso igual, los preparativos, cuadrar ensayos, los músicos, luces, vestuario, parte de la producción...Porque aunque tienes gente que te ayudan, la última palabra es tuya.

–Además en Jerez. ¿Ha sido casualidad?

–Bueno, Jerez en mi carrera ha estado muy presente. Fue el primer teatro de Andalucía en el que bailé y bueno, he hecho desde zarzuela a obras con el Ballet Nacional de España, con Javier Latorre, con Eva Yerbabuena...Para mí Jerez es un referente y me siento como en casa.

–¿Y cómo surgió la propuesta para hacer Trencadís?

–La primera surgió en Reus, porque Gaudí nació en Reus o en Riudoms, ahí tienen una pugna para agenciarse el nacimiento. Surgió hacerlo en el año cultural catalán de Reus, pero finalmente no salió adelante. Entonces, se lo propuse a Isamay, me apoyó y bueno, para mí estrenarlo aquí en una ciudad que ha sido tanto en mi carrera es un privilegio.

–¿Qué es lo que más miedo le da en este debut como director?

–No sé, quizá el pensar que pueda abrazar más de lo que pueda apretar. Me gusta ir despacito, paso a paso e intento tener cautela en eso. No es que tenga miedo, pero sí respeto en cuanto a eso, sobre todo porque no es un espectáculo al uso. Yo quería contar algo más, y bueno, me da miedo intentar contar esa historia y que la gente, porque hay muchos detalles, no llegue a entenderla. Contar una historia de Gaudí, que usaba tanto los símbolos, sin contar los detalles, era complicado, pero bueno, creo que se ha hecho una obra pragmática pero sin perder ese aire modernista y de simbología que tenía Gaudí. Tampoco se puede plasmar en un escenario todo eso, queremos tirar más por la parte personal y de su vida, que se conoce menos.

–¿Por qué ha tardado tanto en dar el paso y dirigir su primer espectáculo?

–Bueno, quizás uno se pone excusas hasta que no estás decidido. Trencadís, que significa rompecabezas en catalán, llevaba en mi cabeza cerca de siete años, y por una cosa u otra nunca me decidí a tirar hacia adelante. Hasta que ha llegado el momento. Cerca de los 40, con un hijo, con otro en camino, o lo hacía ahora o no lo hacía.

–Su primer contacto con Gaudí, tal y como escribe en la sinopsis del espectáculo, fue a través de la ventana de un autobús...

–Sí, yo iba a un colegio en Barcelona, en la Plaza Universidad, que se llamaba las Franciscanas, entonces cogíamos el 44 mi hermana y yo. Yo tenía 3 años y mi hermana 10, y ella me llevaba todos los días al colegio, algo que hoy día sería impensable. Pero no había otra porque mis padres trabajaban y se tenían que marchar temprano. Los dos nos subíamos al autobús y cuando pasábamos por la Sagrada Familia, me quedaba impresionado. Para los barceloneses, Gaudí es una persona muy familiar, es como un tío lejano pero al que, en el fondo, no lo conocemos porque sólo conocemos sus obras. Yo quería ahondar en su personalidad, e incluso, a medida que lo he ido conociendo, me ha impresionado más.

–Es curioso porque un día, ayudando con la mudanza a un amigo, Javier Baga, encontré una biografía de Gaudí que había escrito un holandés. Me la prestó, leí su biografía y me encantó su historia. A medida que fui leyéndola, me venían a la mente escenas del espectáculo. Así surgió. –¿Ha sido un proceso creativo largo? –Largo no ha sido porque en cuanto buceé en su vida me fueron viniendo las ideas. Visité la casa parital en Riudoms, y allí vi el taller de calderería de su padre, las habitaciones...y a medida que estaba en la casa me venían esas escenas.

–Dice la sinopsis que se trata de un espectáculo minimalista...

–Sí, hay un par de carras en la escenografía, un perchero, una mesa y poco más. Gaudí en su vida fue muy austero y quiero plasmar esa austeridad que él tenía. Es austero en cuanto a vestuario y escenografía, pero luego musicalmente es muy rico, ha quedado compensado.

–Musicalmente muy rico. Cuéntenos algo más.

–Bueno, el trabajo de Tino Van der Sman ha sido grandísimo. No es fácil, para un guitarrista flamenco, meterse en un proyecto así, que se acerca a Enrique Granados, a Bach...cosas que no son habituales. Sin embargo, con cada propuesta que le planteaba, él ha tirado hacia adelante. A la semana me llegaba y ya lo tenía hecho. Tenerlo ha sido un total acierto, porque es otro amigo. Pasa igual que con Raúl Botella, que ha hecho la música de la pieza que monta Eva, Cristian de Moret, y bueno, contar con Juan José Amador como artista invitado también es un privilegio. Yo le decía ‘no me puedo creer que te tenga, porque yo te veía en vídeo’.

–¿Y trasladar todo eso al baile?

–Bueno, el baile es un lenguaje más y no me ha costado, porque he trabajado con gente que han utilizado el baile para contar algo, no sólo por el hecho de bailar. Y eso me ha ayudado mucho, en esas aguas me muevo bien.

–Aparte ha tenido usted un equipo de colaboradores en la coreografía...

–Sí, Eva Yerbabuena, que aparte de montarme una coreografía me está ayudando a nivel logístico, y luego Rubén (Olmo) imagínate, dos premios nacionales. Ha sido un lujo poder contar con ellos, sobre todo porque son amigos, y se han mostrado totalmente abiertos, porque yo tenía muy claro lo que quería y cuando se lo propuse, no pusieron reparos. Me han hecho un traje a medida.

–Incluye también textos de dos poetas contemporáneos a Gaudí, Maragall y Verdaguer...

–Sí, principalmente porque Maragall tenía contactos con Gaudí, solían ir a actos juntos, y Jacint Verdaguer era uno de sus poetas favoritos. Pasa igual que con Enrique Granados, la pieza de Bach, la suite número 1 para cello, que también era una de sus obras favoritas. Cada cosa que hay es por algo. Lo que tiene la obra es que, el que haya estudiado a Gaudí va a haber un montón de cosas, y el que no, va a conocer algo más sobre él.

–¿Está descubriendo cosas de Cristian Lozano que desconocía?

–Artísticamente no, pero sí como jefe, entre comillas. Nunca me he visto de jefe, no dando órdenes, porque no me gusta, pero sí coordinando, diciendo ‘tú aquí, tú allí...’. Cuando alguna vez he hecho algo con Javier Latorre como asistente de dirección, ha sido desde otro punto.

–Supongo que ahora con Cataluña de actualidad, y usted como catalán...

–Yo ahí no entro. Siempre he dicho que lo más importante es unir culturas y no buscar diferencias, y eso es lo que hemos querido hacer en este espectáculo. De hecho, Juan José Amador va a cantar en catalán. Se lo planteé y accedió. Va a hacer un ‘cant de batre’, un cante que es como una temporera. Igual ocurre con el ball de prims de Reus, que es un baile tradicional.