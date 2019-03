Embajador desde el compromiso

“Desde hoy guardo en mi corazón esta responsabilidad, que ejerceré con convicción, sin disimulo y, si es necesario, con poca diplomacia, aunque parezca paradójico”. Así concluyó su discurso Francisco Perujo, desde ayer Embajador del Flamenco de Jerez, una distinción que recibió a primera hora de la mañana en el Salón Noble del Ayuntamiento de manos de la alcaldesa Mamen Sánchez.

El periodista e investigador flamenco se une así a la nómina de ‘embajadores’ de la ciudad que conforma la bailaora Blanca del Rey y el bailaor japonés Shoji Kojima, ambos presentes en el acto.

Junto a ellos, al margen de parte del gobierno municipal y diputado de Cultura, Salvador Puerto, personalidades como Paco Cepero, el rector Eduardo González Mazo, el profesor Juan Luis Manfredi, Juan Salido, Isamay Benavente o Rafael Infante.

Perujo defendió la importancia de Jerez dentro del flamenco, pues “no se entiende el flamenco sin Jerez como tampoco se concibe a Jerez sin el flamenco. Es mucho lo que se aportan mutuamente”. Además, en un discurso bastante certero y directo, y en el que no faltaron ráfagas de humor, se proclamó “activista de la defensa del flamenco como contenido reglado en el currículo del sistema educativo en todos sus niveles, desde Infantil hasta la universidad. No se puede amar lo que no se conoce. No se puede proteger lo que se ignora”.

El flamenco no se entiende sin Jerez ni Jerez sin el flamenco, es mucho lo que aportan”

No olvidó la labor de sus predecesores en esta lucha, recordando en su intervención a la Cátedra de Flamencología de Jerez “que hace más de 60 años se convirtió en asidero crítico e intelectual de aficionados fascinados por el flamenco e inclinados hacia su estudio”. De ellos, resaltó la necesidad de “convertir el flamenco en objeto de estudio para no perder su legado ni su memoria, y ellos lo hicieron”, mencionando así a “Juan de la Plata, Manuel Ríos Ruiz, Manuel Pérez Celdrán, Esteban Pino Romero, Julián Pemartín o José Manuel Caballero Bonald. Una labor que continuaron Juan Salido, Alfredo Benítez, José María Castaño, Fermín Lobatón…”.

Por último, se comprometió “a cumplir las obligaciones asociadas a la condición de embajador del flamenco”.

Por su parte, Mamen Sánchez, alcaldesa de la ciudad, reconoció que el nombre de Francisco Perujo “lo tenía en mente desde que se inició el máster”, destacándole como “un enamorado del flamenco, un investigador del flamenco, y en el último año ha ayudado mucho al flamenco de Jerez, ya que gracias a su trabajo, el de la Universidad, hemos conseguido que se imparta en Jerez el primer Máster de Flamenco”.