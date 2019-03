“Con respecto al año pasado han repetido un 65% de los alumnos”

-¿Qué balance hace de esta 23 edición?

–Estoy muy contenta por la calidad, me centro más en lo cuantitativo que en lo cualitativo. Aunque los números son similares, quizás un poquito más altos porque hemos tenido algunas plazas más de cursos que el año pasado, y más espectáculos en el Villamarta que en años anteriores; lo que sí que he notado es que, en general, ha habido una calidad muy alta a nivel coreográfico. Ha habido una especie de energía creativa en este festival que no he notado en otras ediciones. Es como si todos los espectáculos vinieran muy cuidados, incluso en las salas pequeñas, donde los artistas han llevado iluminaciones cuidadas y demás.

-Parece que además los jóvenes vienen con fuerza...

–Sí, eso también, he notado como un cambio de época, es decir, ha llegado una generación nueva, que está teniendo unos conceptos estéticos muy contemporáneos al abordar los espectáculos de flamenco. Esto significa que la silla de enea y los lunares parecen haber quedado a un lado, y se está apostando por una época supercontemporánea. Algún que otro espectáculo de los que hemos visto en esta edición, podría estar en cualquier teatro, de tú a tú, con los espectáculos de danza contemporánea.

-¿Y a nivel de cursos?

–Yo destacaría un detalle, el aumento de las plazas en las clases magistrales de los sábados. Date cuenta que hemos tenido el lujo de contar, en estas clases magistrales, con artistas como Eva Yerbabuena, Concha Vargas, María del Mar Moreno...En ellos nos hemos topado también con otro detalle, que ha habido mucha presencia española, por eso estamos por plantear el próximo año este tipo de formatos para atraer a ese público español que a lo mejor no viene, porque no puede, a los cursos de siete días. En cuanto a la ocupación de las plazas, que se habían aumentado, ha ido bien, sobre todo teniendo en cuenta la cantidad de cursos que ha habido en academias privadas.

-¿Y han repetido con respecto a otros años?

–Sí, te doy un dato. El 65% de alumnos ha repetido del año pasado y un 20% de esa gente lleva viniendo más de siete años al Festival. Es muy importante ese dato, porque significa que el modelo de Jerez funciona, de hecho, hay mucha gente que ya subraya la fecha en el calendario de un año para otro.

-Una de las novedades de esta edición era la celebración del Concurso Internacional Flamenco Puro en el marco del Festival, ¿qué tal la experiencia?

–Muy bien, de hecho vamos a repetir el año que viene, porque aunque ellos lo hacen cada dos años, queremos plantear una edición especial con la idea de estabilizar la sede aquí. Ha sido una experiencia estupenda, y para nosotros no ha sido una carga porque ellos gestionan desde Turín todo. Sólo le hemos dado apoyo logístico.

-En lo que sí coincide todo el mundo es en el nivel exhibido...

–Sí, a mí personalmente me ha sorprendido el nivel. He estado asistiendo a las semifinales, y en figuras, aparte de los ganadores, he descubierto a gente nueva y con mucho futuro.

-Otro aspecto novedoso era la inclusión de Villapanés en el día a día del Festival...

–Sí, con eso estamos encantados, sobre todo por extendernos a un barrio que tiene sabor flamenco. A los profesores a los que les ha tocado dar las clases allí, con las dos salas nuevas, estaban encantados. Allí hemos tenido también la conferencia de Laura Vital y bueno, en el futuro creo que nos dará mucho juego.

-Este año se aumentó el ciclo ‘De peña en peña’. ¿Qué valoración hace?

–También positiva. La hora está claro que es la ideal, pero hay una cosa que me ha parecido muy bonita, y es que se produce una mezcla entre el público local con la gente que viene de fuera, se crea una convivencia que a mí me parece muy positiva.

-En esta edición han sido muchos los artistas que públicamente han denominado al Festival como su casa, ¿qué supone para usted y su equipo eso?

–Una enorme satisfacción. Siempre intentamos escucharlos a todos, los de dentro y los de fuera, y a veces, aunque se equivoquen, hay que acompañarlos. Me encanta que lo sientan como su casa. No podemos competir con dinero, pero sí con cariño. También me ha gustado mucho ese ambiente de artistas viendo a otros compañeros, todo eso es muy interesante.

-¿Hay fechas ya para 2020?

–Sí, el Festival se celebrará del 21 de febrero al 7 de marzo, porque es un año bisiesto.