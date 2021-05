Aunque pueda parecer paradójico, Jesús Méndez actuará hoy por tercera vez, en solitario, en el Festival de Jerez. Once años después de su estreno en 2010 en Villavicencio, donde estuvo acompañado por Moraíto Chico, y cinco de su paso por Los Apóstoles, en 2016, el jerezano cantará esta tarde en Los Museos de la Atalaya, una actuación para la que ha agotado las entradas.

'Los pasitos que yo doy...', como ha titulado su propuesta no es más que un recorrido por su propia historia, por esos casi veinte años cantando en los que ha tenido infinidad de influencias. "Me acordaré de Juan Talega, de Manolito de María, de Manolo Caracol...y de todos los que ha aprendido. Es echar la vista atrás y hacerles un guiño, siempre desde el respeto", apunta.

Para la ocasión, el jerezano contará con la guitarra de Diego del Morao, la percusión de Ané Carrasco y de las palmas de Manuel Cantarote, Diego Montoya y Carlos Grilo.

Tras un año complicado, como todos los compañeros de profesión, Jesús Méndez afronta este 2021 ilusionado por "cantar de nuevo en el Festival, que para mí es muy importante". Pero además, el cantaor ultima los preparativos para lanzar al mercado el que será su cuarto disco, 'Recordando a La Paquera de Jerez', un trabajo que en unas semanas estará disponible.

Nuevo disco en los próximos días

"La verdad es que ha sido un proceso largo porque además nos ha cogido la pandemia por medio y bueno, ha tardado más de la cuenta, pero gracias a Dios ya está aquí", comenta sobre ello.

El compacto, como recalca el cantaor, "es un recuerdo a La Paquera, eso lo tengo claro, porque hacer comparaciones no tiene sentido. Es simplemente recordar lo que nos ha dejado porque tiene una obra extensísima como la tiene Camarón o Lebrijano, por citar a algunos artistas".

Méndez reconoce que a la hora de grabar "tenía claro lo que quería hacer, que era rescatar algunos temas de La Paquera, pero luego cuando te metes a analizar en profundidad su discografía, te das cuenta de que es más amplia de lo que parece. Vas descubriendo cosas y empiezas a dudar sobre qué hacer".

"Al final, he grabado sólo ocho temas, porque hay algunos temas largos y tampoco quería que fuese pesado. He hecho piezas conocidas, como 'Maldigo tus ojos verdes', pero otros menos como 'De romería vamos', que es un tema en ritmo de fandangos de Huelva. También he grabado el 'Romance de Juan Osuna', 'Sevilla', el tema que hizo para aquel disco de Manuel Alejandro, la bulería 'Con un pañuelo de seda', el 'Homenaje a La Perla' y una rumba".

Su trabajo de investigación por el legado de Francisca Méndez le ha servido también "para darme cuenta que cuando nos referimos a La Paquera no es sólo la salida por bulerías o los fandangos, sino que tiene temas increíbles como numerosos tientos, las zambras e incluso un disco entero de sevillanas. Los amigos de Flamenco Vive me regalaron la discografía entera de ella y gracias a eso he podido tener un punto de vista más amplio a la hora de grabar. Hay que tener en cuenta que La Paquera fue una figura en su época y por tanto hay que respetarla".

El disco cuenta con dos guitarras, las de Diego del Morao y Dani de Morón, dos artistas "con los que me siento muy cómodo, y además me conocen bien. Con Diego me ha encantado el tema 'Sevilla', que lo hemos hecho por tangos y ha quedado muy bien, y con Dani la bulería del homenaje a La Perla. Son dos guitarristas que en el estudio se desenvuelven muy bien y eso es una ventaja".

El nuevo trabajo cuenta con cuatro temas orquestados y cuatro sin orquestación. Para llevar a cabo todo el tema sonoro, Jesús Méndez ha recurrido al jerezano Julio Lozano, un músico "al que conozco bien porque hemos hecho con él varias cosas durante Navidad, y sé que es muy profesional, muy trabajador y sobre todo muy exigente consigo mismo. Con él es fácil trabajar, tiene las ideas claras y se vuelca al máximo. De hecho, me mandaba cuatro o cinco versiones de cada tema. Creo que nos queda mucho por descubrir de Julio".

La presentación espera hacerla "en el Teatro Villamarta, porque aunque he tenido otras propuestas, a mí me gustaría que fuese en el teatro por aquello de las luces y por hacerlo como espectáculo".

Este 'Recordando a La Paquera' "es muy diferente al resto de discos. Está claro que uno va madurando con el paso del tiempo y vas teniendo otra visión. Además, sabes que cada vez tienes mayor responsabilidad y la gente espera más de ti. De todas formas, en este disco, yo que tenía a La Paquera interiorizada porque la he escuchado desde chico, es verdad que he disfrutado mucho más a la hora de grabar".

El disco, que sale al mercado con el sello de Lady Amontillado, propiedad de Almudena de la Maza, ha sido grabado en Morón con Domi Serralbo y cuenta también "con las percusiones de Ané Carrasco y Agustín Diassera" y con las fotografías de Carlos Reverte Gómez 'Rufo', "que no veas la que formó con una casa enfrente del Villamarta".

Después de un año "complicado porque no sabíamos cuándo iba a terminar esto", Jesús Méndez reconoce que "la pandemia ha sido dura para todos, no es fácil empezar los meses con cero ingresos cuando además, ya estás acostumbrado a un nivel de vida, más que nada porque los gastos de hipoteca, de los niños o del colegio son los mismos".

"Afortunadamente-continua-parece que la cosa va remontando y para este verano ya tenemos varias cosas confirmadas, sobre todo festivales. También voy a la Suma Flamenca de Madrid en octubre con Rancapino y espero estar en la Fiesta de la Bulería que María Bermúdez y El Pele están organizando en Los Ángeles para el mes de noviembre".

Lo peor de toda esta pandemia "ha sido la inseguridad que te crea al no subirte a menudo al escenario. El otro día, por ejemplo, estuve con Antonio Higuero y la verdad es que estábamos los dos desubicados, y era por no estar acostumbrados a actuar con tanta continuidad. Parece que estás empezando. Date cuenta que ensayar no tiene nada que ver con subirte al escenario".

Aún así "a mí me gusta sacar el lado positivo de las cosas, y esta crisis también nos ha servido para valorar mejor las cosas. Ahora cuando vas a algún lado a cantar, vas con una alegría increíble, parece que fuese la primera vez y esto me gusta".