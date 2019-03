El lienzo de la vida creativa

‘Bodegón’ Dirección, coreografía y baile: José Maldonado. Codirección: Mariana Collado . Coreografía y baile: Javier Latorre y Carmen Coy. Dirección musical y violín: Víctor Guadiana. Guitarra:David Duran. Cante: Ismael de la Rosa “El Bola”. Percusión: Kike Terrón. Diseño de iluminación: David Pérez. Diseño de sonido: Víctor Tomé. Diseño de vestuario: José Maldonado. Realización de vestuario: Gabriel Besa. Producción ejecutiva y management: Lucía Mancheño. Día: 03 de marzo. Lugar: Sala Paúl. Aforo: Lleno.

Cada vez que José Maldonado ha tenido presencia en el Festival de Jerez ha causado buenas impresiones hasta el punto de que sus aportaciones han sido claves en el triunfo de los montajes. Recordamos como inmejorable su aportación como cuerpo de baile en ‘Reversible’, de Manuel Liñan, en el 2016. Un año siguiente se encarga de la dirección de ‘Emovere’, de Lucía ‘La Piñona’, que se estrena en la muestra que nos ocupa, y en 2018 protagoniza un número de contundente ovación en el Teatro Villamarta con un zorongo en el espectáculo ‘Flamenconautas’.

Todo nos hace presagiar a priori que el espectáculo ‘Bodegón’ no dejará a nadie indiferente y que podremos ser testigo de una tarde de nivel, y no nos confundimos. Pronto entendemos que esta propuesta, que ya estrenó en 2016, no nos resulta oscura, todo lo contrario. Desde la sencillez más valiosa en el mensaje nos adentra en los diferentes episodios por los que pasa un creativo hasta la consagración como artista reconocido, por decirlo llanamente. De hecho, hasta el final juega con la figura del maestro, encarnado por un imponente Javier Latorre que aporta sabiduría de forma teórica y práctica a la experiencia. Maldonado plasma en un lienzo limpio todas esas inquietudes que ha de tener quien necesita decir algo y él, en ese ámbito, anda sobrado.

En continuo proceso de creación, Maldonado dibuja el cuerpo desnudo en forma de silueta acercándose a lo puro e impoluto del ser, que comienza a encontrar la inspiración a medida que pasan los años y las influencias comienzan a llegar. Dice Latorre en un recurrente soliloquio que para encontrar tu propia personalidad y no caer en la copia se debe investigar en todas las escuelas posibles, para aprender lo bueno de cada uno, y también, lo menos bueno con el fin de no repetirlo. “De la cintura para abajo, se ejecuta; y de la cintura para arriba, se firma”, sentencia el coreógrafo.

Plasma ideas con trazos y colorea el espacio de su universo, que crece a medida que va cumpliendo metas. No teme a equivocarse y por eso sabe rectificar, pero nace la incomprensión o el mar de dudas que da cabida a un nuevo reto evolutivo. Nada sería igual sin la inconmensurable precisión de su musa, Carmen Coy, que demuestra sus altísimo nivel técnico como bailarina. Es la dinámica de la noche, el equilibrio perfecto entre lo meramente práctico y la emoción del discurso.

La voz de Ismael de la Rosa ‘El Bola’ provoca la mirada al interior tanto de Maldonado como de Latorre. Acaba mostrando el símbolo de la manzana justo en el lugar del corazón del dibujo humano, y nos invita a profundizar: es el alma el que acaba mandando en la pureza de una creación, aunque sea el camino quien marque el devenir del lienzo de la vida.