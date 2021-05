A Juan Carlos Avecilla lo hemos visto en el escenario en las últimas ediciones del Festival, aunque siempre en un segundo plano, dentro del cuerpo de baile de la Compañía de María Pagés y en el espectáculo ‘Zincalí’ de Antonio El Pipa.

Ahora, este joven bailaor chiclanero, de sólo 20 años, afronta el reto en solitario gracias a un espectáculo que estrenará hoy a partir de las 18.30 en la Sala Compañía.

Con la tensión y el nerviosismo que supone esta tentativa, Avecilla sólo tiene palabras de “agradecimiento al Festival y a Isamay, que me ha dado esta oportunidad. de presentar un espectáculo en solitario”.

‘Equilátero’ supondrá pues el primer montaje del artista, con el que pretende “mostrar todo el conocimiento que tengo, el bailarín y el bailaor que llevo dentro”, y para eso recurre a tres ángulos “uno el flamenco, otro el folclórico y un tercero el del flamenco contemporáneo, que está influenciado por otras músicas y otras tendencias”.

Avecilla es consciente “de que traer una propuesta propia supone mayor responsabilidad, pero ya no por lo que pueda ser tu baile, sino por el momento de organización y la responsabilidad que conlleva un estreno y más en el Festival, porque no es fácil hoy día encontrar un hueco en un certamen como éste, por eso estoy encantado”.

La variedad estilística que exhibirá Juan Carlos Avecilla es producto “de estudiar fuera. Yo vivo en Madrid y en la capital hay muchas oportunidades y muchos estudios para conocer otras opciones y al final eso te sirve para abrir un poco más el campo”. De cualquier forma, y pese a todo “no me olvido de mis maestros, porque yo he aprendido mucho aquí de artistas como Chiqui de Jerez o Andrés Peña”.

En este ‘Equilátero’ Juan Carlos Avecilla cuenta con dos guitarras: una flamenca (Miguel Pérez) y otra eléctrica (Cristian de Moret). También forman parte del equipo artístico los cantaores Manuel de la Nina e Ismael de la Rosa,y Carlos Merino, a la percusión.