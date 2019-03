“Si fuera presidenta del gobierno cambiaría bastante la cultura”

-¿Qué es para usted el Festival?

–Suena un poco ñoño, pero es mi casa, porque yo empecé bailando en los cursos del Festival de Jerez. Para mí es mi formación, mi proyección, mi casa y todo.

-La letra que más odia pero que siempre recuerda...

–No recuerdo ahora ninguna.

-¿La que más le gusta?

–Me encanta una letra que canta Pepe Marchena. Creo que es una levantica y dice: ‘Dime el hombre por qué muere/y el sol por qué ha de alumbrar/los astros por qué se mueven/y el mundo en qué ha de quedar’.

-¿Qué haría si le toca la lotería?

–Creo que haría un centro de creación, es algo que llevo pensando desde hace mucho tiempo.

-¿Una berza o un puchero?

–Me encanta el pucherito calentito, eso no lo perdono.

-Dígame una manía que tenga antes de subir al escenario...

–Pues que tengo que subir al escenario dando gracias a todo el mundo. En mi último espectáculo, ‘Nocturno’, empiezo escribiendo sentada y ahí aprovecho para hacerlo (risas).

-¿Sin cuál de los cinco sentidos no podría vivir?

–Creo que no podría vivir sin el oído, no puedo estar sin escuchar, la verdad.

-Ese rato de ‘duende’ que guarda en su memoria...

–Tengo varios y muchos de ellos no han sido en el escenario. Me quedo sobre todo con lo que me ha pasado en muchos ensayos, que han terminado y me he hartado de llorar.

-Un genio o artista que no ha sido reconocido...

–No sabría decirte ahora ninguno, sinceramente.

-Si fuera presidenta del gobierno cambiaría....

–Desde luego las condiciones que tienen los artistas, y sobre todo daría un giro importante a la cultura, que necesita un cambio cuanto antes.

- El braceo de...

–De Pastora Imperio.

-El quejío de...

–Pues mira, lo primero que me ha venido a la mente es ‘El Torta’, que para mí ha sido muy grande.

-Una falseta de...

–Una falseta de Alfredo Lagos.