“Abriría una escuela de música en Santiago”

-¿Qué es para usted el Festival?

–Para mí el Festival de Jerez representa el baile en todas sus vertientes pero también el flamenco de la ciudad, sobre todo en las peñas.

-La letra que más odia pero que siempre recuerda...

–A mí una de las que no me gustan es la que dice ‘Mi marío me ha pegao porque quiere que le guise papitas con bacalao’. Es muy machista.

-¿La que más le gusta?

–Yo soy de ‘El Torta’ y cuando escucho ‘Cuántos momentos, cuántas cosas me recuerdan que...’. Lo escucho y se me eriza el vello.

-¿Qué haría si le toca la lotería?

–Lo primero que haría sería llevarme a mi pare Periquín a un campo con toda mi familia y montar una fiesta grande. También tengo el sueño de montar en el barrio de Santiago una escuela musical para los niños del barrio y que todo fuera gratuito, claro.

-¿Una berza o un puchero?

–Yo soy más de puchero. Berza no que me pongo malo.

-Dígame una manía que tenga antes de subir al escenario...

–Soy tanto de Santiago y de Jesús del Prendimiento que cuando salgo al escenario necesito tener mi foto conmigo. Me la pongo en el bolsillo de la camisa y ahí está todo el tiempo.

-¿Sin cuál de los cinco sentidos no podría vivir?

–Uff. Como músico creo que podría vivir sin ver, porque el oído y el tacto los necesitaría. Aunque también si no veo, no hay ‘Pro tools’ (risas). Me quedo mejor con el gusto.

-Ese rato de ‘duende’ que guarda en su memoria...

–Tengo muchos porque tuve la suerte de haber pasado mi infancia en la calle Nueva y por mi casa pasaban la mayoría de artistas que venían a Jerez. De todos tengo uno especial con El Torta. Nosotros teníamos unas camas literas donde dormían mi hermano Nono y Manuel, pero cuando venía El Torta, él dormía ahí. Entonces yo me iba a verlo, porque cuando dormía, cantaba, entonces verle en la litera cantando es una imagen que me ha marcado.

-Un genio o artista que no ha sido reconocido...

–En Jerez hay muchos artistas que no han sido reconocidos. Uno es Diego Carrasco, que aunque está arriba, creo que debería estarlo más y haber incluso cruzado el Atlántico.

-Si fuera presidente del gobierno cambiaría....

–Que la cultura no esté tan cara.

–El braceo de...

–De Antonio ‘El Pipa’ o de ‘La Yoya’.

-El quejío de...

–Yo soy de Jesús Méndez.

-Una falseta de...

–Una de mi pare Periquín.