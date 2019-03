“Si me toca la lotería abriría un teatro o sala de pequeño formato”

–Cambiaría la educación en el sentido de que las potenciaría muchísimo más. Luego, pondría más compromiso con todo lo que son los telediarios y eso, que no se manipulen tanto y que en vez de 20 minutos de deporte, haya quince de culturas y cinco de deportes.

–Hay muchos, pero ahora mismo no caigo.

-Un genio o artista no reconocido...

–Hay muchos ratos, la verdad, pero me quedo con la primera vez que entré en una clase de baile. Fue en el II Festival de Jerez con Antonio Canales. Verle bailar delante mía me marcó para los restos.

–No podría vivir sin el oído. Tampoco sin la intuición, aunque no es un sentido.

-¿Sin cuál de los cinco sentidos no podría vivir?

–Me gusta mucho calentar antes de entrar al escenario. Me pongo a correr como un loco, a hacer abdominales, todo para salir sudando.

–Uff, una que me da mucho coraje es la de ‘Molotov’ que dice ‘Matarile al maricón’.

–El Festival para mí es la cita más importante del flamenco. Personalmente es especial porque empecé a bailar aquí y luego porque es un punto de sinergias que nos viene a todo el mundo y la cultura, genial. Aparte es un festival que apuesta por los creadores y abre sus puertas a todo el mundo, no es localista.

7 aciertos

1. ¿Qué edición es ésta del Festival? La 23.

2.Dígame un artista de la programación de este año...José Maldonado.

3. Dígame otro más... Mercedes Ruiz.

4.¿Quién ganó el pasado el Premio del Público?No recuerdo.

5. ¿Algún espectáculo que se presenta este año en el Festival?El de Joaquín Grilo o Israel Galván.

6. ¿Cómo se llama el ciclo de guitarra? Bordón.....

7.Nombre uno de los maestros de baile del Festival. Manuel Liñán.

8.Diga algún espectáculo que Mario Maya trajo al Festival... ‘Diálogo del Amargo’.

9.Un artista que no haya venido nunca al Festival. JoaquínCortés.

10.Pregunta de nota, ¿qué espectáculo abrió el primer Festival de Jerez en 1997?. Sé que vino ‘Gitano’ de Antonio Canales, pero no me acuerdo.