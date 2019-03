“El Festival siempre acoge a los jóvenes”

-¿Qué es para usted el Festival?

–Me parece un Festival muy fuerte, a nivel mundial. Es el único que da opciones tanto a jóvenes como a nombres consagrados y eso es algo único. Hay otras muestras como La Bienal de Sevilla que son mucho más cerradas y no permiten que gente que está empezando tengan oportunidad, en cambio, el nuestro sí anima y estimula a que las compañías y los que empiezan, porque saben que pueden verse en la programación oficial. Aquí el tema político y de contactos no es tan importante, te valoran como profesional.

-La letra que más odia pero que siempre recuerda.

–Ahora mismo no te puedo decir una letra, pero sí es verdad que un día me cantó mi suegro Luis Moneo por soleá un poquito enfadado... y ahí me cantó una letra al caso (risas).

-¿La que más le gusta?

–Carmen Grilo me canta una por tientos que dice algo así como que “yo no te he dado motivos ni te he hecho daño para que te portes muy mal conmigo”, algo así.

-¿Qué haría si le toca la lotería?

–Hay un edificio en la Ronda de San Telmo que lo tengo siempre presente porque si me toca algo algún día lo compro. Allí pondría yo un teatro no muy grande para que hubiera flamenco. Pero lo montaría muy bien, sin columnas, que esté muy bien decorado. Lo tengo claro.

-¿Una berza o un puchero?

–Puchero.

-¿Qué manía tiene al salir al escenario?

–Antes de salir al escenario necesito un poco de silencio, mi camerino en soledad y relajarme. Me pongo a dar vueltas hasta que me avisan que tengo que salir.

-¿Sin cuál de los cinco sentidos no podría vivir?

–Sin la vista. Creo que todos son muy importantes pero sin ver... me faltaría algo para vivir.

-Ese rato de ‘duende’ que guarda en su memoria...

–Recuerdo el bautizo de mi hijo. Hace poco he visto el vídeo que se grabó y estaba Manuel Moneo, también ‘El Torta’, mi suegro y el resto de la familia.

-Un artista no reconocido...

–Por ejemplo, Patricia Valdés. Fue buena bailaora pero no llegó a ser primera figura.

-Si fuera presidenta del gobierno cambiaría...

–Echaría al resto de políticos.

- El braceo de...

–Matilde Coral.

-El quejío de...

–Camarón de la Isla.

-Una falseta de...

–Manolo Sanlúcar.