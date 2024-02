La Moneta, Maui y José de los Camarones, algunas de las propuestas para hoy domingo en Jerez

El documental Paraíso de cristal abrirá la jornada de hoy domingo 25 de febrero a las 11.30 horas en los Museos de la Atalaya, con entrada libre hasta completar aforo. Con guion y dirección de Susanne Zellinger y Natalie Halia, este documental aborda la convivencia “única en el mundo” -en palabras de Zellinger- de gitanos y payos en Jerez. De esta manera, se contradice los prejuicios habituales sobre la integración de la etnia gitana en la sociedad. Y lo hace a través de cinco protagonistas: José Valencia, Manuel Valencia, Pepe de Pura, Aitana Aguirre y Mercedes de Córdoba. Susanne Zellinger está convencida de que, a través de la cultura -y, concretamente, el flamenco- es posible “cambiar la sociedad y dar su sitio a etnias como la gitana”.

La jornada continuará con un espectáculo singular, donde el arte culinario jugará un papel principal a la hora del aperitivo (13.30 horas). Con el sano objetivo de “pasarlo bien”, Maui mostrará en los Museos de la Atalaya su ‘Domingos de vermut y potaje’, una propuesta donde la polifacética artista cocinará en directo este popular plato. La idea de esta curiosa iniciativa parte del intento de “fotografiar mi infancia”. Esos recuerdos de cómo, a partir de la carencia, sobresalía “la magia de sobrevivir y el potaje se convertía en la celebración de la vida para ocultar la falta de medios económicos”, ha manifestado.

El Ciclo de Pepa en Peña contará, desde las 15 horas, con el cante de Manuel Monje. Será en la Peña Flamenca Buena Gente, dentro del ciclo De Peña en Peña.

Más tarde, sobre las 18:30 horas, en La Atalaya el cante será cosa de José de los Camarones, que presentará ‘Tenlo por cuenta’, su nuevo trabajo en el que de nuevo demuestra su versatilidad para adaptarse a las nuevas generaciones de músicos y otros instrumentos, además de la guitarra. “Con amor todo crece”, ha asegurado el cantaor jerezano, que asume a la perfección el riesgo que conlleva abordar nuevos caminos. “Si yo no me equivoco, no hay creación”.

Acompañado por María del Tango y Alejandro Molinero como artistas invitados, José de los Camarones contará con Jorge Giménez (guitarra eléctrica), Daniel Quiñones (bajo), Rafael Fontaiña (percusión), Josema Pelayo (teclados) y David Strike (trompeta).

La jornada del domingo concluirá hoy con el espectáculo del Teatro Villamarta, desde las 20:30 horas. Fuensanta La Moneta abre el estilo de su baile a nuevas formas flamencas, de la mano de la música de Mauricio Sotelo, con su nuevo espectáculo Vínculos, que estrena en Jerez.