Después de pasar en dos ocasiones por Villavicencio, Tamara Tañé afronta el reto de plantear su primer espectáculo dentro del XXV Festival de Jerez. Así ha nacido ‘Mis tres puñales’, la propuesta que centra hoy la programación de esta edición, ya que será la única del día a nivel artístico.

La Sala Compañía acogerá un montaje “que llevo esperando desde hace mucho tiempo, porque a todo artista le gusta tener un sitio en solitario en el Festival de Jerez. Además, para mí supone mucho porque se sale de lo habitual, no es el clásico recital que estoy acostumbrada a hacer, sino que va mucho más allá”.

Cantar en Jerez, estrenar espectáculo y hacerlo por primera vez tiene “la misma responsabilidad de siempre, pero sí que es cierto que es diferente porque tú eres la cabeza visible de un elenco de varios artistas y bueno es algo que te obliga a centrarte y esforzarte mucho más”.

Porque ‘Mis tres puñales’, como bien reconoce la cantaora, “es una metáfora que comprende varios aspectos. Primero que fue la letra que mejor recuerdo de pequeña porque se la escuchaba a mi padre, segundo porque llevo a tres bailaores que para mí son tres puñales y bueno, también por todo esta situación que hemos pasado con la pandemia muchos artistas que ha sido como si te clavaran un puñal”.

Han sido varios meses trabajando en el espectáculo “primero para plantear la idea, y luego, una vez que me lo aceptaron, configurarlo definitivamente. La verdad es que me he pasado muchas horas sin dormir, y en estos últimos días, con los nervios, ni te digo, pero creo que valdrá la pena”.

Tamara Tañé se rodeará para este espectáculo de un elenco amplio, las guitarras de Juan Manuel Moneo y Javier Ibáñez, el baile de Saray García, Juan Tejero y Miguel Ángel Heredia, la percusión de Carlos Merino y dos artistas invitados, Juan Campallo y Manuel Tañé. “Es verdad que son muchos y que ha sido difícil cuadrar los ensayos para todos y demás, pero todos son personas que me conocen bien, igual que yo a ellos, y eso es importante porque te da tranquilidad”.

Su puesta de largo en Sala Compañía, prevista para hoy a las 20.30 horas, tiene casi todas las localidades agotadas, algo que para Tamara “es muy bonito, y más este año que sabes que viene poca gente de fuera y que va a haber mucha de Jerez. Me he sentido muy querida”.

‘Mis tres puñales’ “va a llevar mucho cante, eso está claro, pero también baile porque el baile ha sido importante en mi vida y es un pilar. Además, a mí me encanta cantar para bailar”.

Dentro del elenco encontramos a Manuel Tañé, un artista “que tiene que estar. Cuando empecé el proyecto tenía claro que el primero que debía estar a mi lado era mi hermano, para mí es una persona en la que me fijo mucho y que me aporta experiencia porque lleva muchos años en esto”.

La cantaora sólo tiene palabras de elogio “para el Festival, porque siempre ha apostado por mí. No tenía nombre y ellos me llamaban para contar conmigo, ya fuera en los cursos o en la programación. Siempre he dicho que mi generación ha crecido a la par de este Festival y que nos ha enseñado mucho, pero el hecho de que apuesten por personas como yo, dice mucho de quiénes están ahí, la verdad. Sólo tengo palabras de elogio hacia ellos”.