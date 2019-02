-¿Qué es para usted el Festival?

–Una muestra muy bien hecha, un evento que atrae a mucha gente de todo el mundo. Jerez se llena en este tiempo de alegría gracias al flamenco.

-La letra que más odias pero que siempre recuerdas.

–No es una letra... pero no me gusta cuando dicen eso de ‘échale papas’.

-¿La que más te gusta?

–“La puerta con tu mare, tu mare parece un sol, y tú la Virgen del Carmen”.

-¿Qué haría si le toca la lotería?

–Siempre tuve la ilusión de poner en Jerez la Escuela de Arte Flamenco. Desde pequeña llevo esa idea en la cabeza pero hasta ahora no me ha tocado nada.

-¿Una berza o un puchero?

–Me gustan las dos comidas, pero me quedo con la berza. Y con su pringá, a sopones, no con cuchara y tenedor. Con una buena telera de campo.

-¿Qué manía tiene al salir al escenario?

–Antes de salir al escenario siempre me he acordado de mi familia, la de aquí y la que está arriba.

-¿Sin cuál de los cinco sentidos no podría vivir?

–Yo me muevo por sentimientos, me lo aporte el sentido que sea. Me gusta mucho escuchar, me conmueve ver algo bonito... siempre que me llegue al corazón. Se me tienen que poner los vellos de punta.

-Ese rato de ‘duende’ que guarda en su memoria...

–Muchos... en tantos años. Recuerdo, por poner un caso, aquella noche en la Feria de Jerez en la caseta de la Mahora que estaba La Paquera. En la caseta de al lado estaba Manolo Caracol y sacó una navaja para romper la lona que los dividía. Así lo hizo y se formó la juerga ya con las dos casetas unidas. No se me va a olvidar en la vida.

-Un genio no reconocido...

–En Jerez, muchos. Tío Borrico, Tía Anica... se fueron sin el reconocimiento que merecían.

-Si fuera presidente del gobierno cambiaría....

–Pues de momento invertiría más en Cultura y Sanidad. Creo que es lo más importante para las personas.

- El braceo de...

–El de Pastora Galván, y la genialidad de Carmen Amaya.

-El quejío de...

–Soy de Terremoto, hasta la médula.

-Una falseta de...

–El pulgar de ‘Parrilla de Jerez’, tocando por seguiriyas.