“Disfruté mucho en la época con Gades”

-¿Qué es para usted el Festival?

–El Festival de Jerez se ha convertido en un punto de encuentro para todos, como una sede del flamenco a nivel mundial. Este es el sitio al que todo el que se dedica al flamenco quiere venir. La gente de todo el mundo quiere venir aquí por su gente, por lo que aquí se respira en la ciudad. A mí siempre me han acogido muy bien y por eso vengo con mucho ánimo y sabiendo que voy a disfrutar.

-La letra que más odia pero que siempre recuerda...

–Esta pregunta es muy difícil, nunca lo había pensado. Hay una que dice “a mi lengua le he hecho un nudo” que no me suena bien, y la verdad es que no me gusta.

-¿La que más le gusta?

–Por seguiriyas hay una que dice “a clavito y canela me huele tú a mí, y el que no huela a clavito y canela, no sabe estinguir”.

-¿Qué haría si le toca la lotería?

–Nunca he pensado eso, creo que no me va a tocar. Si me tocara, me iría al Caribe con toda mi familia una época para relajarnos y ya luego pensaríamos qué hacer con el resto.

-¿Una berza o un puchero?

–Me gustan los dos platos, aunque yo soy más de puchero calentito.

-Dígame una manía que tenga antes de subir al escenario...

–No tengo muchas. Suelo persignarme tres veces antes de salir al escenario. Soy creyente.

-¿Sin cuál de los cinco sentidos no podría vivir?

–Creo que sin la vista aunque sería un gran sufrimiento perder alguno de los sentidos que tenemos los humanos. Necesitamos los cincos.

-Ese rato de ‘duende’ que guarda en su memoria...

–Siempre recordaré esa época junto a Antonio Gades, un artista emblemático. Repuso ‘Bodas de Sangre’ con el Ballet de Andalucía y vivimos momentos con él impresionantes que nunca olvidaré. Esos momentos con él en intimidad eran impagables.

-Un genio o artista no reconocido...

– ‘Trini España’.

-Si fuera presidente del gobierno cambiaría....

–Invertiría más en cultura como es lógico, que es lo mío.

- El braceo de...

–Hay varios braceos que me gustan y son muy distintos entre sí: Manuela Vargas, Cristina Hoyos y Matilde Coral.

-El quejío de...

–Manuel Agujetas.

-Una falseta de...

–Moraíto Chico.