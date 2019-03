"Es una obra musical hecha a conciencia, cada cosa está pensada”

–’Media vida’, ‘Oro negro’ y ahora ‘Deja que te lleve’. Qué variedad de títulos...

–(Risas) Pues sí, cada momento tiene su título, y en este caso se trata de una invitación a dejarte llevar por mi música.

–¿Qué espera de este nuevo trabajo discográfico?

–Lo primero es que me gustaría que lo escuchara el máximo de gente posible porque es una obra musical y todo está hecho a conciencia y pensado, no me he dejado llevar ni por las modas ni por nada. No hay guitarra doblada, no hay coros...Cada cosa la he llevado a cabo después de mucho pensar.

–Una obra musical...

–Sí, porque el disco tiene un hilo continuo donde todo está conectado, entonces, para escuchar el segundo tema tienes que escuchar antes el segundo y así sucesivamente. –Tardó en sacar su primer disco, luego publicó ‘Oro negro’ siete años después, y este

‘Deja que te lleve’ llega sólo tres años más tarde...

–Sí, voy recortando (risas). La verdad es que cuando decidí que iba a grabar, tenía la música pensada y en realidad no he tardado mucho en grabarla, el problema es que necesitas unas colaboraciones y uno tiene que adaptarse a las agendas de los demás.

–A medida que avanzan los discos, ¿se exige uno más?

–Sí, la autoexigencia es mayor, sobre todo en el sonido y más aún en la composición, porque uno no quiere hacer una cosa por hacerla. Como persona y como artistas vas evolucionando y cada cosa que se hace en el momento, en este caso hablando de los discos, se hace pensando en ese instante. Sí es cierto que vas corrigiendo errores, pero bueno, esto es así, tampoco es que me haya arrepentido de nada de lo que he hecho.

–Las colaboraciones con las que usted cuenta en este disco son de Champions League...

–Sí, de eso puedo estar orgulloso, empezando por la percusión, que cuento en cada tema con un percusionista distinto, y a cual mejor. Primero está Paquito González, después Raúl Botella, Javier Ruibal con la batería, Tino Di Geraldo, Carlos Merino....También cuento con la colaboración de AlbertoArtigas, que toca el laud y la bandurria, y los arreglos los ha hecho Javier Morillas, que además toca el cello junto con con Silvia Romero y Ana Valdés.

–Me cuentan que lo de Salmonete ha sido especial...

–Uff, sí muy especial porque Salmonete es mi ídolo desde que soy pequeño. Cuando era un niño lo escuchaba y sentía admiración por él, por eso ahora, que he tenido la oportunidad de grabar con él, ha sido muy fuerte. Tiene unas cualidades increíbles, para mí lo que ha hecho es una verdadera joya.

–Y en la misma bulería Fernando de la Morena...

–Sí porque quería reflejar un poco el cante puro de Santiago, que en este caso hace Fernando de la Morena, con un compás, una dulzura y un soniquetazo, y el cante de San Miguel con Salmonete. También ha colaborado Gema Caballero, que hace un tanguillo muy bonito gracias a esa voz angelical que tiene.

–En su anterior disco dedicó una granaína a su padre, ‘Amontillao’, y ahora veo que ha dedicado un tema a su mujer...

–Sí (risas), poco a poco van cayendo todas las dedicatorias familiares. El tema se llama ‘Pepa’, que es una canción de amor que compuse hace años y que he dedicado a mi mujer. Si no fuera por Pepa no sé yo si estaría ahora mismo aquí, porque es una parte superimportante de mi vida. Es un tema bonito en el que cuento con la colaboración de Pablo Suárez.

–Lo más novedoso del disco es una marcha al Cristo de la Salud de San Miguel...

–Eso era una cosa que tenía pensado hace mucho tiempo. Siempre he salido cargando en San Miguel, en la Virgen de la Encarnación, y tenía esa deuda pendiente con el Santo Crucifijo de la Salud. Lo pensé, lo trabajé y lo he hecho. Además, cuento con Álvaro Morón, un chaval que toca el tambor, y ha estado fenomenal. Nosotros vivimos en un sitio influenciado por el carnaval, la zambomba, la Semana santa y el flamenco. Yo llego Semana Santa y escucho marchas, llega el carnaval, y el carnaval y en Navidad, todos los villancicos del Parrilla.

–¿Y ahora a moverlo?

–Eso es lo peor, que los discos se queden ahí, pero vamos a intentar que suene bastante.