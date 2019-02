Las peñas entregan sus premios

La Peña Buena Gente acogió en la tarde de ayer, justo antes de inaugurar el ciclo ‘De peña en peña’, la entrega de premios de la pasada edición en lo que respecta a estas entidades.

Se trataba de dos, el Premio Al Cante de Acompañamiento para el Baile y el Premio Artista Revelación del Ciclo ‘De Peña en Peña’. El primero de ellos recayó ex aequo en dos cantaores, el jerezano Manuel Tañé y el palaciego José Ángel Carmona. En representación de Tañé, que se encuentra de gira en Japón hasta el próximo día 3, acudió su esposa, sus hijas y su hermana, la también cantaora Tamara Tañé, que fue la encargada de recibir el galardón de manos de Isamay Benavente, directora del Festival.

La cantaora agradeció “al Festival y a las peñas”, el reconocimiento, excusó a su hermano y admitió que “ha sido toda una ilusión para él”.

La otra entrega, ya que por parte de José Ángel Carmona no apareció nadie, fue para otra jerezana, Yessica Brea. La bailaora, premiada el pasado año tras bailar en el ciclo, recibió el galardón de manos de Nicolás Sosa, presidente de la Buena Gente.

La joven bailaora fue emocionándose conforme hablaba, si bien pudo mantener el tipo. “Quiero dar las gracias a todos por este premio, porque no me lo esperaba”. En su discurso, se acordó “de mi familia porque siempre he tenido su apoyo, desde pequeña” y finalizó su comparecencia con un “los sueños se cumplen”.

Hay que recordar que este premio ha permitido a la bailaora actuar este año en el XXIII Festival de Jerez. Isamay Benavente, directora de la muestra, destacó la labor de las peñas en el Festival y se congració de “haber ampliado el número de recitales este año. Para nosotros es muy importante que se conozcan las peñas”.

Por último, Jesús López, presidente de la Federación Local de Peñas Flamencas, agradeció el apoyo que se ha brindado a estas instituciones por parte del Festival y resaltó la importancia de estos premios, que “permiten a los artistas tener la posibilidad de entrar en la programación”.