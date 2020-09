Una '080' sostenible

La tercera jornada de la 26 edición de la 080 Barcelona este miércoles ha sido una jornada en la que se confirmó la tendencia de la próxima primavera/verano 2021: confeccionar prendas perdurables en el tiempo. Las firmas Yerse y Sita Murt lo corroboraron en sus respectivos desfiles, cargados de conciencia ecológica, calidad y simplicidad.

Herbarium, el título con que Yerse ha bautizado a la nueva colección que este miércoles presentaron en formato on line por primera vez en su historia, apela a la influencia emocional de la moda sobre las personas. "La moda es un medio para influir en nuestro estado emocional: podemos transformar nuestras emociones a través de la ropa y los colores que escogemos (...) Hemos concebido Herbarium como una colección terapéutica y con ella queremos transmitir emociones positivas y ayudar a que las mujeres se sientan bien, física y mentalmente", comenta el equipo creativo de la firma.

La modelo Malena Costa fue la protagonista de un desfile en el que se impuso la naturalidad, invadiendo fibras y tejidos, transformando conceptos y simplificando procesos. Utilizan, cada vez más, algodón orgánico, lino sostenible y viscosa ecovero de mínimo impacto ambiental que les permiten crear piezas frescas y fluidas, ropa que mima a la mujer y respeta el planeta. La marca recupera el aspecto "vivido" de los tejidos recurriendo a algodones lavados y a bordados inspirados en otros tiempos, todo ello con el compromiso de crear moda responsable y sensible con el entorno.

De ella, destaca un vestido de popelín con frunces y mangas volumétricas que, según Yerse, debe combinarse con chaleco sí o sí. Ahí está el equilibrio entre la funcionalidad de un básico –un vestido camel– y la disrupción de un complemento acertado. "Nos gusta la apuesta por el algodón en ambas prendas y la versatilidad del chaleco, que moderniza cualquier look", concluyen.

La primavera/verano 2021 de Sita Murt está inspirada en mujeres curiosas, que se sienten libres y valientes, que luchan por sus sueños y se comprometen con su entorno. Come as you are (Ven tal como eres), el título de su colección, es el mensaje que quieren darles a todas esas mujeres. "Queremos que sean eclécticas en su forma de vestir y que se puedan expresar a través de nuestra colección. Es por ello que hemos diseñado tres cápsulas totalmente diferentes pero compatibles al mismo tiempo, para vestir a todas esas mujeres que quieren darle luz al verano, sin perder su propia esencia".

La colección, con los tejidos ecológicos e hilos reciclados como hilo conductor, estaba dividida en tres cápsulas diferenciadas pero combinables entre sí: Chemical softnes, un disparo de optimismo, con una personalidad chic and casual. Los colores ácidos, frescos y afrutados se diluyen en los tonos pastel, creando prendas cálidas y acogedoras. City Green, un estilo urbano conectado a la naturaleza en el que predominan los tonos tierra, los verdes kaki y el moderno camel que nos acerca y conecta con la naturaleza. Y, por último, Essential Mood, en el que prima la magia de lo esencial con un estilo minimalista y monocromo. Destacan las prendas básicas que se ajustan sutilmente al cuerpo femenino con un aspecto compacto y una estructura que permite detalles muy definidos que marcan la esencia de la marca. Las superposiciones de elementos y los volúmenes nacen en tonos suaves y tradicionales, como el crudo o el gris mélange, creando un patrón fluido y limpio.