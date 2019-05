Ágatha se reencuentra con Lanzarote

Unir el Auditorio de los Jameos del Agua en Lanzarote, un enclave único gracias a sus características geológicas, con el color de los diseños de Ágatha Ruiz de la Prada, es una fusión que da lugar a un desfile inolvidable. La Lanzarote Fashion Weekend se afianza como una de las citas con la moda más exclusivas. Si a esto añadimos el componente emocional que para Ágatha ha supuesto formar parte de esta iniciativa el resultado no podía ser mejor. Su padre, Juan Manuel Ruiz de la Prada, es considerado uno de los impulsores de la arquitectura de Lanzarote junto con el añorado César Manrique. Lanzarote son recuerdos familiares e infancia para Agatha. Confesó que para ella se trata de uno de los desfiles más especiales que podía llevar a cabo.

Una emoción que transmitió durante el desfile. Se encargó de llenar el tubo volcánico de color y energía positiva. Lo hizo con una muestra retrospectiva con el que repasó sus más de 35 años de carrera a través de sus prendas más icónicas. Colores, rayas, corazones, globos, sus característicos zapatos, vestidos Michelín o flores andantes no faltaron en el auditorio lanzaroteño. Como guiño destacó una reciente creación canaria, una escarapela de seda artesanal hecha a mano por las hilanderas de El Paso, de La Palma. Todo esto acompañado por temazos como No controles, ¿A quién le importa? o Me encanta que convirtieron Jameos del Agua en una fiesta ochentera.

Finalizado el pase tuvo lugar un cóctel con productos de la isla en la piscina diseñada por César Manrique y después llegó la fiesta con dj’s como Salvatore, Mr. Paradise y Cristian San Bernardino. Al evento asistieron rostros conocidos como la actriz Hiba Abouk, el influencer Pelayo Díaz, el actor Jorge López, la actriz Marta Torné, la modelo Laura Ponte o el diseñador Custo Barcelona, encargado de inaugurar esta pasarela el año pasado.