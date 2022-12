Así es la nueva vida de Aitana sin Miguel Bernardeu a las afueras de Madrid

La ruptura entre Aitana y Miguel Bernardeau ha afectado a todos los aspectos de la vida de la cantante. Desde su particular “vestido de la venganza” y el corte de pelo en la cena de Yves Saint Laurent hasta su decisión de mudarse a las afueras de la capital para ir eliminando todos los resquicios del pasado.

La revista Diez Minutos explicaba que se trata de un chalet de tres plantas y 800.000 euros más la reforma, lo que redondearía al millón de euros. Sus vecinos no se quedan atrás en caché viviendo junto a David Bisbal, Carlos Sobera o Patricia Conde, entre otros.

El nuevo hogar de la cantante tendría más de 674 metros cuadrados y una parcela de 2.700 metros con piscina. Con la reforma, Aitana quería incluir en su propiedad una minidiscoteca y una sala de grabación insonorizada.

Con todo esto, la actriz de La última estaría buscando más privacidad y seguridad, después de su confesión al ser vigilada en su propia casa. "Os lo digo con la mano en el corazón para ver si me podéis ayudar, no me grabéis en casa", como explicó recientemente.