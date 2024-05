Alba Carrillo ridiculiza a una de sus exparejas

Alba Carrillo no ha tenido suerte en el amor. La colaboradora de D Corazón acumula varios fracasos amorosos, el último con el empresario Álex Coves, cuya relación apenas ha durado cinco meses. Tras acabar su noviazgo con Fonsi Nieto, Alba encontró el amor junto a Feliciano López. Con el tenista contrajo matrimonio en 2015 para un año y poco después separar sus caminos. Un divorcio traumático que aún sigue coleando en la cabeza de la modelo.

La hija de Lucía Pariente ha atendido a los micrófonos de Europa Press en la premiere de Garfield. Cuando le preguntaron qué pensaba de Feliciano López ha sacado al látigo para golpearle con fuerza. “Todas las personas no son iguales y hay personas que no se merecen que tú tengas buenas palabras para ellos. Él es que es inexpresivo total, pero cuando va a su coche sé que va ardiendo por dentro, que yo le conozco”, ha comenzado diciendo.

La modelo ha dejado claro que su ideología no casa con la de Feliciano. “Él no era para mí. Le gustaban los toros, es muy de extrema derecha. Quiero decir, no es yo. Es de izquierdas él, pero de raqueta, luego de lo otro… Uff, colea de estribor mogollón”, ha manifestado.

Feliciano López es el director del Mutua Madrid Open, el torneo de tenis más importante de la capital de España. “Sí, bueno, es que él es el que lleva la Caja Mágica. Yo, de verdad, nunca he entendido cómo una persona que no sabe gestionar su nevera puede gestionar esas cosas a gran escala. Le mandabas a comprar pavo y no distinguía entre lomo y salchichón”, ha recordado. La modelo ha asegurado que el tenista no ayudaba para nada en las labores de casa y que tenía una manía: doblar camisetas.

Por último, la televisiva ha enviado un mensaje envenenado a la actual pareja de Feliciano, Sandra Gago. “Es un ser humano maravilloso, Un beso, Sandra, suerte. Ella me cae estupendamente. De hecho, cuantos más años pasa con él, mejor me cae, porque me parece una heroicidad”, ha zanjado con ironía.