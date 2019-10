Alba Carrillo, superada por 'GH VIP'

La bronca que Jorge Javier Vázquez con Alba Carrillo el pasado jueves por la noche en GH VIP fue la gota que colmó el vaso. El presentador le echó en cara a la modelo que su concurso no estaba siendo bueno, que si quiere abandonar tan solo tiene que hacerlo y pagar la multa correspondiente, y le pidió que por favor deje de criticar al programa. Unas advertencias que reflejan que Alba no está haciendo un buen concurso y que no se encuentra en su mejor momento.

Algo muy distinto a lo que sucedió cuando participó en Supervivientes. Cuando participó en el reality de supervivencia hace dos años, su imagen mejoró. Sacó su lado más guerrero pero al mismo tiempo divertido y tanto gustó a la audiencia que llegó a la final. No ganó el premio económico, pero sí ganó una mejora de su imagen pública que ahora ha vuelto a perder. En GH VIP ha habido un punto de inflexión para Alba. La colaboradora de televisión tuvo que salir un día de la casa por cuestiones judiciales y desde que volvió a entrar, nunca más ha sacado su lado más divertido. Críticas y comentarios nada apropiados son constantes en ella. Ni su madre, Lucía Pariente, que siempre acostumbra a defenderla a capa y espada, le defiende. Esta semana Alba está nominada y pide salir. Pero la semana pasada también lo estaba y el público, quién sabe si en forma de castigo, decidió que permaneciera.

La modelo, desde que salió por primera vez en televisión, siempre ha generado sensaciones muy opuestas. O la de mujer divertida, de armas tomar y comprometida con su trabajo. O la de caprichosa que no ve más allá de lo que en ese momento se le meta en la cabeza. Algo que también ha ido ligado a su vida personal. Alba se dio a conocer a la audiencia en 2007, cuando a sus 21 años concursó en Supermodelo. Ya ahí dio muestra de su fuerte carácter. Y desde entonces no ha parado de hacerlo. Cuando terminó el concurso de modelos trabajó para prestigiosas firmas de moda a nivel internacional, como imagen y en pasarelas. Fue durante un desfile cuando conoció a Fonsi Nieto, el padre de su único hijo. La pareja terminó mal dos años después de comenzar su relación. Y Alba, desde ese instante, comenzó a aparecer cada vez más en los platós.

En estos años ha trabajado en el programa de La 1 Amigas y conocidas, en Hable con ellas, ha dado entrevistas en programas como Sálvame y en revistas muy conocidas. Entre todo esto llegó a su vida Feliciano López. La modelo y el tenista mantuvieron un noviazgo que parecía idílico y que terminó en boda. Pero meses después de darse el sí quiero se divorciaron. Alba tocó fondo, aunque tiempo más tarde rehizo su vida con el ingeniero David Vallespín. La cosa tampoco cuajó y tras sus breves encuentros con Courtois, parecía que había encontrado la estabilidad laboral y personal trabajando en Ya es mediodía y enamorada del periodista Santi Burgoa. Pero Gran Hermano VIP ha cambiado esa aparente felicidad por una profunda tristeza.