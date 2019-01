La hija de Vicky Martín Berrocal, tras sus pasos

Convertida en una auténtica it girl, Alba Díaz ha manifestado en una entrevista en la revista Elle su intención de dedicarse al mundo de la moda, al igual que su madre, la diseñadora sevillana Vicky Martín Berrocal. Aunque, a sus 19 años, es un plan a largo plazo mientras continúa con sus estudios."Gracias a mis padres se me han abierto muchas puertas", explica, "Como ambos han tenido buenas trayectorias y han respetado a todo el mundo, la gente me arropa". De padre, el torero Manuel Díaz El Cordobés, destaca que "es la persona más humilde que vas a conocer nunca", mientras que de su madre alaba que es "trabajadora, luchadora e independiente, muy fuerte, y también, sensible (...) una mujer racial y con carácter".Mientras se deshace en halagos con sus padres y sueña con dedicarse al fashion bussiness y al ámbito de la Comunicación, Alba ya puede presumir de influencer, pues en un año, desde que abrió su cuenta de Instagram, ya acumula casi 140.000 seguidores."Cuando empecé a mostrar mis estilismos, mis padres sabían de sobra que no iba a hacer ninguna locura", cuenta a la revista Elle, "pero me dijeron que fuera humilde, que tuviera cuidado y que respetara". Con todo, continúa considerando esta actividad "un hobby", a pesar de que le haya reportado una popularidad "improvisada". La fama, asegura, no cree que la "entontezca".Lleva el carácter y el talento en el ADN, de esto no cabe duda. La moda la enamoró desde niña, viendo a su madre. "La ropa es una proyección de tu forma de pensar y de ser. Alguien con estilo sabe perfectamente quién es y tiene mucha seguridad. ¡Como si voy en bata, me da igual! Han de quererme como soy", asegura.