Alba Silva abre su corazón a Sergio Rico para celebrar su segundo aniversario de boda

Después de la tempestad, llega la calma. Alba Silva y Sergio Rico, tras dejar atrás el peor año de sus vidas, disfrutan de su bonita historia de amor, esa que se cimentó hace dos años cuando ambos contrajeron matrimonio en Sevilla. Precisamente, la periodista se ha acordado de aquel momento en sus redes sociales, donde ha compartido una emotiva carta y un vídeo que supone una nueva muestra de amor hacia su marido, Sergio Rico.

“Dos años del día más feliz de mi vida, y volvería a decir que sí cada segundo, sí porque desde que te conocí hace 8 años supe que serías el amor de mi vida, sí porque vi en tus ojos una nobleza que jamás había conocido, sí porque detrás de ese chico tímido había alguien con un corazón inmenso dispuesto a hacer todo por mí, sí porque le diste sentido a todo en lo que antes jamás había creído, sí porque tus brazos son mi lugar seguro y sé que no me soltarías así como yo tampoco voy a soltarte de la mano a ti, sea en la circunstancia que sea, sí porque hemos superado mucho juntos, sí porque aunque no seamos la pareja perfecta, no soy capaz de imaginarme ni un solo segundo de mi vida sin ti, sí porque me has regalado lo mejor que vamos a tener en nuestra vida, nuestra hija”, ha posteado argumentando las razones de su amor incondicional hacia su marido.

Alba también se ha referido al terrible accidente de El Rocío que casi acaba con la vida de Sergio. “El año pasado no pudimos celebrarlo pero como te dije aquel día aunque no me escucharas, este año lo haremos por dos y así es. Te quiero sobre todas las cosas mi amor. Feliz segundo aniversario de boda. Sí quiero, para toda la vida”, ha finalizado.

La respuesta de Sergio Rico no se ha hecho esperar. Lo ha hecho a través de un comentario en la citada publicación. “¿Lagrimón gordo no? Te amo muchísimo cariño lo eres todo para mí”, un texto que ha acompañado de varios emoticonos de corazones y besos. La publicación de la influencer cuenta con más de 17.000 me gusta y cerca de 300 comentarios.