Alejandra Rubio dedica un emotivo mensaje a su abuela, María Teresa Campos, ante su preocupante estado

Alejandra Rubio ha querido homenajear a una de las personas más influyentes y especiales de su vida. La identidad de esa persona es de sobra conocida por el público: María Teresa Campos. La influencer se ha abierto en canal en el programa Así es la vida, donde ha dedicado un emotivo mensaje a la veterana periodista, que atraviesa un momento delicado de salud y está alejada de los focos desde hace varios años.

“Es la mejor abuela del mundo y que he tenido muchísima suerte. He tenido una abuela muy moderna y me ha hecho muy feliz compartir cosas con ella. Te quiero mucho abu”, ha dicho la joven para conmemorar el Día del abuelo.

Alejandra Rubio está recordando en plató cómo hacía tiktoks con su abuela, María Teresa Campos.

La hija de Terelu Campos ha contado varias anécdotas de su abuela. Hace unas semanas ambas decidieron grabar un TikTok, una terapia que seguro que le ha venido muy bien a María Teresa. “Estábamos comiendo en casa cuando se me ocurrió. Aunque al principio flipó porque no tenía ni idea de esto”. Finalmente la veterana comunicadora accedió a grabarlo e incluso escogió una canción de Maluma para amenizar el vídeo.

La moda ha fortalecido más si cabe la relación abuela-nieta. “Siempre he compartido con ella el tema de la moda. Cuando trabajaba yo le escogía looks o, de repente, ella cogía una camiseta y pedía que le añadieran algo. Yo le diseñaba vestidos y ella los mandaba hacer y eso siempre ha sido una unión para las dos”, ha explicado la influencer.

Estamos recordado las palabras que María Teresa Campos dedicó a Alejandra Rubio hace dos años

Alejandra ha recordado cómo fue su inicio en la televisión, así como los consejos que recibió por parte de su abuela, una periodista curtida en mil batallas. “Me lancé a la piscina porque mi abuela me dijo, ‘tienes que ir por aquí’ y no le hacía caso, pero tenía razón. Es verdad que estoy aquí por mi familia, pero ya han pasado unos cuantos años y voy avanzando y aprendiendo, estoy muy contenta”, ha contado. Sandra Barneda le ha recordado que en el mundo de la televisión nadie te regala nada. “Este mundo es muy cruel, puedes llegar, pero sostenerte es lo que cuesta, tú acabas de empezar y será mérito tuyo que te sostengas en el tiempo”, ha declarado.