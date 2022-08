Alejandra Rubio se sincera ante las cámaras

En el mes de abril de 2010, Terelu Campos era anunciada como presentadora suplente del Deluxe, en sustitución de Jorge Javier Vázquez. Sería en el año 2014 cuando la presentadora se ponía por última vez frente a las cámaras del conocido formato de Telecinco. Han pasado nueve años y esta misma semana la hija de María Teresa Campos volvía como presentadora estrella del programa. Además, lo ha hecho acompañada de una de las invitadas más especiales para ella: su hija Alejandra Rubio acudía al Deluxe para enfrentarse a las preguntas de su madre y los colaboradores habituales del formato.

Alejandra Rubio es una vieja conocida por el público fiel a Telecinco, ya que formó parte de la plantilla del programa Viva la vida o El debate de las tentaciones. La joven volvía a ponerse delante de las cámaras de televisión, pero esta vez como entrevistada, para hablar de numerosos temas relacionados con su vida personal, profesional y familiar. Así se lo advertía Terelu al darle paso: “Ahora dejo de ser tu madre". La entrevista dio comienzo con el peso del apellido Campos para la joven de 22 años, asegurando que es cierto que le abre muchas puertas profesionalmente hablando, pero también le cierra otras, en unos inicios muy duros en el mundo televisivo: “Yo no sabía si me quería dedicar a esto, pero decidí probar y he estado muy bien. Me lo ofrecieron en varias ocasiones hasta que al final dije que ‘sí’. Recuerdo que lo pasé fatal al principio, fue muy duro, pero me gustó y aquí sigo”.

Rubio también expresaba su deseo de tratar a las componentes de la familia como personas independientes: “A nosotras nos tratan como clan, todas por igual, yo creo que no nos dan la oportunidad de que se nos conozca bien, somos diferentes y cada una tenemos nuestras cosas. Al estar todas tan unidas públicamente es complicado”. La hija de Terelu se ha abierto durante la entrevista, una intervención donde la vuelta de su madre a Deluxe ha sido determinante para sentarse por primera vez en el programa: “Has vuelto aquí después de nueve años sin presentar este programa. Sé que para ti fue muy duro cuando dejaste de presentarlo, quería estar contigo y sé que tú también lo querías... y ya está, no tiene más vuelta”.

Uno de los momentos más comentados ha sido cuando la joven ha querido advertir a su madre sobre el entorno profesional que le rodea, aludiendo directamente con nombre y apellidos: “No entiendo que tengas amistad con gente que no te quiere. Bajo mi experiencia, es complicado tener una amistad verdadera. Kiko Hernández no te quiere. María Patiño, creo que tienes buena relación, pero creo que no es tu amiga íntima... y eso no es malo. Tú tienes tus amigos. La palabra amistad es tan importante que no me gusta que llames amigo a alguien que no lo es”.