Alejandro Sanz intenta salir del bache y se aleja de la depresión

"Con mis altibajos pero mejorando poco a poco", asegura Alejandro Sanz en las redes sociales sobre su actual situación anímica. El corazón partío y el bolsillo dañado han afectado a este mal momento anímico del cantante, hijo predilecto de la provincia de Cádiz y una de las grandes estrellas internacionales españolas.

Sanz acaba de iniciar su gira por toda España, la pasada semana actuaba en Granada, y ese contacto con el público es el que le va a levantar de la mala racha. Él está seguro.

Hola, aquí sigo en mi proceso, con mis altibajos pero mejorando poco a poco. Es difícil porque el ruido no te deja ni sufrir tranquilo. Pero os diré algo para que me entendáis: os acordáis de la canción: se vende?. Bueno, pues no vendo. Nos vemos en los escenarios con el alma… — Alejandro Sanz (@AlejandroSanz) June 26, 2023

Sanz parece referirse a las interferencias mediáticas cuando hablar de "el ruido no te deja ni sufrir tranquilo", entre especulaciones, comentarios y seguro que más de una llamada que no le apetecía responder en estos momentos. El cantante ha mostrado todo su apoyo a la artista cubana Rachel Valdés, que había sido en los tres últimos años su pareja, a la que se le achacaba el mal de amores en el admirado cantante. También recibió el respaldo en redes y en declaraciones a los medios de su hija Manuela y de su ex mujer Raquel Perera.

A la situación sentimental se le ha unido el requerimiento de un juzgado madrileño, que le ha condenado por impago de propiedades. El artista adquirió varias propiedades de lujo en Miami y no pudo hacer frente a los préstamos e hipoteca de una casa histórica en Florida. La resolución judicial de España ha decretado la ejecución de la sentencia de Estados Unidos y se le condena al pago de tres millones de euros cuyo importe debe asumir con su patrimonio personal. Son varapalos que inevitablemente afecta. "Nos vemos en los escenarios con el alma", es la respuesta animosa que da Sanz a su situación

A los reveses el cantante se ha visto entre comentarios de que si era la nueva pareja de Shakira, indicios que parecen desmoronarse aunque ambos sigan siendo buenos amigos.