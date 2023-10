El susto de Alexia Rivas: ingresada de urgencia por unos fuertes dolores

Alexia Rivas ha sufrido un revés de salud que le ha obligado a ingresar en el hospital, tras acudir a urgencias con unos fuertes dolores, fiebre alta y un cuadro de vómitos. El personal sanitario del centro ha optado por dejarla ingresada y hacerle varias pruebas para lograr un diagnóstico más preciso.

En su perfil de Instagram la periodista ha reconocido que llevaba meses arrastrando problemas de salud, pero que debido a su apretada agenda profesional no le ha dado la importancia que realmente merecía. La colaboradora de Mediaset no ha parado de trabajar. Actualmente ejerce como tertuliana de GH VIP 8 y también podemos verla en el programa Vamos a ver. El alto nivel de trabajo que afronta diariamente ha provocado que no preste la atención necesaria a la salud.

Los problemas de salud se remontan a su participación en Supervivientes. Su cuerpo le dio varios avisos hasta que ha terminado explotando con un cuadro médico que ha disparado todas las alertas. Así lo ha explicado la periodista en su canal de difusión de Instagram. “La tripa me ha estado dando la lata. Pues, como he empezado la temporada en la tele con mucho curro, he dejado de lado lo de mirarme el estómago. Y hoy no sabéis qué mal me encuentro. Náuseas… hasta fiebre. Como si me hubieran pegado una paliza, del dolor, en todo el cuerpo. Sé que es culpa mía porque debo ir ya al médico y a mi nutricionista, pero siempre priorizo llegar a todo y lo he dejado de lado. Estoy muy jodida”, ha expresado.

Por lo tanto, la situación se ha complicado más de lo previsto y ha tenido que someterse a varias pruebas. "Estoy bien. Me ha subido la fiebre y no paraba de vomitar, entre otras cosas. Me están haciendo pruebas, pero me he asustado. A veces, el cuerpo te pide que te cuides más de lo que lo haces. No me gusta subir fotos así, pero es bueno concienciar de que no todo es bonito y que la salud va primero”, ha finalizado la colaboradora de Mediaset.