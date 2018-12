Amaia da el 'do' de pecho con su primera canción

Casi un año llevaban los fans de Amaia Romero, la ganadora de Operación Triunfo 2017, esperando una canción suya. Por eso el primer avance del álbum que pronto publicará la cantante, titulado Un nuevo lugar, no ha dejado indiferente a nadie. Además de su brevedad –dura apenas un minuto y 39 segundos– sorprende también por su temática: Amaia dice que se inspiró en su salida de OT pero, al escuchar la letra, parece evocar más bien a su estancia en el talent musical de La 1 y en las consecuencias de su recién adquiridad popolaridad: "os veo mirar a través del cristal / me da un poco de miedo", reza este "aperitivo", como la propia artista lo ha calificado, más que un primer single. A pesar de todo, el vídeo ya cuenta con casi 300.000 reproducciones en Youtube, y subiendo. En cuanto a estilo, se encuentra casi en las antípodas comparado con las primeras canciones que han sacado el resto de sus compañeros de OT. Un nuevo lugar lleva la firma de Amaia, pero también se nota la mano del productor Raül Refree. El videoclip, estrenado también en la madrugada del lunes al martes, se caracteriza por su sencillez. Y para trasladar el tema a la pantalla, la artista ha contado con Joana Colomar, que ya dirigió algunos videoclips de Maïa Vidal y Sidonie.Amaia estará el miércoles en la final de Operación Triunfo 2018, en la que, previsiblemente interpretará Un nuevo lugar y donde se encontrará con sus antiguos compañeros de concurso, incluido su ex pareja, Alfred Garcia. Además, también participará en la gala especial de Navidad de La 1.