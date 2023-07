Ana Mena no cae en la tentación: confunden a Javi Redondo con un bailarín amigo suyo

El programa Socialité había asegurado que Ana Mena podría haber mantenido una relación con Javi Redondo, exconcursante de La isla de las tentaciones, que entró en el reality de Telecinco de la mano de Claudia. Incluso incorporó el testimonio de una presunta vecina de la artista malagueña que había confirmado haber visto al joven entrando en la vivienda de Ana Mena, donde habría pasado más de una noche de pasión.

Ver esta publicación en Instagram Una publicación compartida de ANA MENA (@anamenaoficial)

“A ver, yo es que vivo al lado de la casa de Ana Mena, y he visto a un chico entrando varias veces a su casa. Siempre que ha entrado, la verdad es que él estaba solo. A veces salía como al rato y otras ya no le veía salir, así que se debería quedar. Es el chiquito este de La isla de las tentaciones, el que estaba con Claudia. El tío este que lloraba todo el rato, creo que se llama Javi”, ha contado la mujer.

Me meo q han confundido a Jaime con un chaval de la isla d las tentaciones — Ana Mena (@AnaMenaMusic) July 8, 2023

Ana Mena, que siempre ha sido muy reservada con su vida privada y nunca ha confirmado ninguna relación, no ha querido hablar con el programa, pero sí ha dejado varios comentarios a través de Twitter para desmontar dicha información. En primera instancia, la intérprete ha aclarado que no se trata de Javi sino de Jaime, un bailarín con el que comparte una estrecha amistad. “Me meo, que han confundido a Jaime con un chaval de La isla de las tentaciones”. Para después asegurar que no había visto a Javi Redondo en su vida. “No he visto a esta persona en mi vida”, ha asegurado.

No he visto a esta persona en mi vida 😂 https://t.co/KH7WXujhqt — Ana Mena (@AnaMenaMusic) July 8, 2023

El nombre de Ana Mena se ha relacionado sentimentalmente con compañeros de profesión con los que ha colaborado como Omar Montes y Abraham Mateo y hasta con un futbolista del Real Madrid, el malagueño Brahim Díaz. En ninguno de los casos, la cantante ha afirmado o desmentido los rumores.

No obstante, en una entrega del programa Planeta Calleja, emitida el pasado mes de marzo, se sinceró sobre el estado de su corazón. “No tengo pareja. Me encuentro bien sola. Cuando tenga que llegar, llegará y yo estaré receptiva”, reconocía a Jesús Calleja.