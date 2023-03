Anabel Pantoja cambia de pareja: podría estar saliendo con un fisioterapeuta

Anabel Pantoja es uno de los personajes más destacados de la actualidad semanal en la prensa rosa. El estado actual de su corazón es uno de los temas más comentados de los últimos días. La sobrina de Isabel Pantoja podría haber encontrado el amor en un tiempo récord. Según una información del periodista Diego Arrabal, Anabel estaría de nuevo ilusionada y dispuesta a rehacer su vida sentimental para superar el varapalo de la ruptura con Yulen Pereira.

Ver esta publicación en Instagram Una publicación compartida de Anabel Pantoja (@anabelpantoja00)

Lo cierto es que Anabel se encontró con la noticia de la ruptura nada más aterrizar de la gira americana. Al parecer, el esgrimista le habría comentado que no la había echado de menos durante su ausencia por la gira musical, donde ha acompañado a su tía Isabel Pantoja. Viendo que sus sentimientos por Anabel no eran los mismos, Yulen ha optado por poner fin a la relación sentimental. No obstante, Yulen no ha perdido el tiempo durante la marcha de la que por entonces era su novia. Muchas voces han apuntado que el deportista le habría sido infiel con la modelo e influencer Melania Puntas.

Ver esta publicación en Instagram Una publicación compartida de Anabel Pantoja (@anabelpantoja00)

La sobrinísima entiende que un clavo saca otro clavo. Según señala Diego Arrabal, su nueva ilusión sería una persona que estaba presente en la gira americana. Se trata de David Rodríguez, el fisioterapeuta que iba en la comitiva de Isabel Pantoja durante la gira por América. Muchas voces confirman la teoría de que Anabel se esperaba la ruptura y ya daba su relación por pérdida.

Ver esta publicación en Instagram Una publicación compartida de Anabel Pantoja (@anabelpantoja00)

La nueva ilusión de la influencer es un fisioterapeuta cordobés de 25 años, algo más de una década más joven que ella. Los rumores sobre una posible relación entre los dos circulaban por el plató de Sálvame. Al parecer, ambos llevaban un tiempo tonteando y el viaje a Estados Unidos ha sido una ocasión inmejorable para acercar posturas. Diego Arrabal ha ido más allá y ha asegurado que la infidelidad de Yulen se debía a una cuestión de celos por la relación que mantenían Anabel y David, que han llegado a intercambiar mensajes en varias publicaciones de Instagram. “Desde el principio del programa yo me olía algo. Sabía que era él”, ha confesado Jorge Javier Vázquez.

Ver esta publicación en Instagram Una publicación compartida de Anabel Pantoja (@anabelpantoja00)

Pese a ello, la sobrina de la tonadillera no se ha olvidado de su expareja, al que ha mandado varias indirectas a través de sus redes sociales. Entre ellas destacan la canción I will always love you, de Withney Houston, así como una fotografía en bañador con sus medidas (pecho 102; cadera 120; y cintura 95) en alusión a Melania Puntas, la modelo con la que presuntamente Yulen ha tenido un affaire. .