Quién es Andrea Guasch, la concursante de ‘Tu cara me suena’ que brilla de Chanel

Andrea Guasch ha irrumpido con fuerza en la décima edición de Tu cara me suena, que se estrena este viernes en el prime time de Antena 3. A la actriz, que apunta a ser una de las sensaciones de la nueva edición del talent show, no le pesa el hecho de imitar a Chanel con su éxito SloMo, según el vídeo promocional de Tu cara me suena. Una canción muy exigente donde el cante y el baile juegan un papel fundamental. Pues bien, la intérprete ha pasado la prueba inicial con nota.

En el vídeo, un aperitivo de los que nos deparara en la décima edición del formato, se observa un comentario de Manel Fuentes. “Dicen que este es el número que querían ver en esta primera gala”, ha apuntado el presentador. En los apenas 22 segundos que dura el vídeo también aparece Chenoa con la boca abierta y una sentencia de Carlos Latre. “¡Esta es una de las grandes imitaciones de la historia de Tu cara me suena!”, ha destacado el humorista y miembro del jurado.

La verosimilitud del programa llega hasta el punto de contar con los mismos bailarines de los que dispuso la puesta en escena de Chanel en el Pala Alpitour de Turín durante el Festival de Eurovisión del pasado año. Pol Soto, Exon Arcos y Josh Huerta acompañan y realzan la actuación de Andrea Guasch en la primera gala de Tu cara me suena.

¿Quién es Andrea Guasch? Es una joven actriz, cantante y bailarina catalana de 32 años. En sus espaldas acumula un bagaje importante en cine, televisión y teatro. Se dio a conocer en la serie juvenil Cambio de clase de Disney Channel donde contó con un papel protagonista. A raíz de entonces ha participado en numerosas series de televisión y plataformas de streaming. Acusados junto a José Coronado, Sin tetas no hay paraíso, la serie protagonizada por Miguel Ángel Silvestre, Punta Escarlata, la mítica Cuéntame cómo pasó, Javier ya no vive solo, El comisario, Hospital Central, La gira, así como proyectos más recientes como Mercado Central de TVE, Paquita Salas y Valeria para Netflix y Todo lo otro de HBO Max. También ha partido en películas como Orphan Train, Finlandia, After the Lethargy, Esto no es una cita o El hombre del saco. Andrea es una artista polifacética que cuenta con experiencia en el mundo de la música. Sin duda, un perfil idóneo para desenvolverse a las mil maravillas en el plató de Tu cara me suena, donde ya la colocan como una de las grandes favoritas a la victoria final.

En cuanto a su vida personal, Andrea Guasch contrajo matrimonio el pasado mes de junio con el músico Rubén Tajuelo, conocido popularmente como Rosco. Su relación comenzó entre las bambalinas del musical La llamada de Los Javis. Unos días después de su boda, la pareja contaba algunos detalles del enlace a Europa Press. “Fue un día lleno de amigos, de playa, con el mar al lado, música… Montamos hasta un casino. Fue un sueño, y ahora queremos celebrar una al año”. Ambos son artistas y comparten el proyecto musical Hotel Flamingo.

Lo que quizás no todo el mundo sabe es que Andrea Guasch fue la primera novia de Aless Lequio. En verano de 2011 salieron juntos durante tres meses cuando ella tan solo tenía 20 años y el hijo de Ana Obregón había cumplido la mayoría de edad. Su relación fue corta, pero no se tiraron los trastos y quedaron como amigos. Cuando falleció el hijo de Ana Obregón y Alessandro Lequio, Andrea le brindó una tierna y cariñosa despedida en sus redes sociales. “Buen viaje, amigo”, escribió junto a una fotografía en la que aparecían juntos.