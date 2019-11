Andrés de York, el príncipe escandaloso

El año 1992 fue calificado como el annus horribilis de Isabel II. Ahora que 2019 está próximo a terminar, son muchos los medios británicos que aseguran que este es su annus horribilis 2. En gran parte por el gran disgusto que le ha dado su hijo Andrés con su involucración en el caso Epstein. Una polémica por la que el duque de York ha decidido que se retira de la vida pública. Hace unos días envió un comunicado en el que informaba de su decisión de no continuar con sus labores como miembro de la familia real británica. Un escrito en el que volvió a pedir disculpas sobre su comportamiento. Lo de pedir disculpas fue algo que también hizo en la entrevista concedida hace unas semanas a la BBC .Una aparición en televisión que fue peor de lo que él esperaba. Con el objetivo de limpiar su imagen, de dar la cara y mostrarse más cercano, Andrés de York se sentó frente a una entrevistadora para responder a todas las preguntas. Isabel II no estaba de acuerdo, pero no le quedó más remedio que aceptar la decisión de su hijo. El hermano del príncipe Carlos de Inglaterra dijo estar arrepentido de su amistad con el empresario. Pero su arrepentimiento no ha servido de nada teniendo en cuenta la gravedad de los hecho.

Jeffrey estaba en prisión esperando a ser juzgado por delitos de tráfico sexual cuando decidió quitarse la vida. Tras el fallecimiento del protagonista medios británicos indagaron y sacaron a relucir los nombres de algunas personas que mantenían amistad con él y que habían estado en su domicilio en varias ocasiones. Entre ellos el hijo de Isabel II. En la entrevista Andrés de York reconoció la amistad que tenía con Epstein pero negó haber presenciado situaciones de abuso y conocer a algunas de las mujeres que aseguran que él también estaba involucrado en el caso.

De esta forma el hijo favorito de la reina de Inglaterra ha tomado una decisión que ha hecho mucho ruido pero que no cambiará su vida tanto como parece. Su hermano Carlos de Inglaterra ya se planteaba que el día que suba al trono, muchos de los que ahora forman parte de la familia real británica dejen de hacerlo, entre ellos Andrés de York. Además Andrés mantiene su nombramiento de alteza real y continuará asistiendo a algunos eventos. En cuanto a su vida privada está centrado en la boda de su hija Beatriz de York, que se casa con Edoardo Mapelli el próximo año. Además tiene a su lado a su ex mujer. Sarah Ferguson le ha mostrado su apoyo durante estos meses tanto en público como en privado. La duquesa de York contó en verano que su ex marido y ella viven juntos, dando muestra de su buena relación. Y aunque su madre Isabel II está muy disgustada con él, también le muestra su apoyo. A lo largo de los años ha visto cómo su hijo se ha divorciado y cómo ha asistido a fiestas polémicas dañando la imagen de la familia real británica.