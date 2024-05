Ángel LLàcer actualiza su estado de salud: “Llegué a temer por mi vida”

Ángel Llàcer asoma la cabeza. El presidente del jurado de Tu cara me suena ha vivido los peores días de su vida debido a la infección de la bacteria shigella, contraída durante un viaje a Vietnam. A causa de dicha infección ha estado ingresado dos veces en la UCI, una vez en Madrid y otra en Barcelona. En los últimos días algunos de sus compañeros de Tu cara me suena se han encargado de ofrecer la última hora de su estado salud, pero faltaba por ver las impresiones del protagonista.

Pues bien, Ángel Llàcer ha reaparecido en las redes sociales y ha contado su experiencia. El televisivo ha puesto nombre y apellidos a la enfermedad causada por la bacteria shigella que le ha mantenido durante 14 días ingresado en la UCI: fascitis necrotizante.

Ver esta publicación en Instagram Una publicación compartida de Àngel Llàcer (@angelllacer_oficial)

Llàcer ha revelado que llegó a temer por su vida y que incluso se despidió de sus familiares y amigos. “Fueron momentos muy difíciles, en los que se temió por mi vida; incluso llegué a despedirme de mi familia y de mis seres queridos", ha asegurado.

Tras pasar lo peor, el productor afronta el periodo de recuperación. “Ahora, ya puedo decir que el bache está superado, que ya estoy en casa y que vienen meses de rehabilitación. La insistencia y la profesionalidad de la Dra. Cambray ‘Mi salvadora’ y la diligencia y saber hacer del Dr. Monllau y todo su equipo de traumatología, en especial el Dr. Pérez Prieto y los doctores Simón, Pizza y Gaggioti, me salvaron la vida. No encuentro las palabras para agradecerles todo lo que les debo”, ha reconocido.

Ver esta publicación en Instagram Una publicación compartida de Àngel Llàcer (@angelllacer_oficial)

Después de sus palabras de agradecimiento al personal sanitario que le atendió durante su ingreso hospitalario, el televisivo se ha acordado de sus familiares y seres queridos. “Gracias a toda mi familia por estar siempre a mi lado. Gracias a mis amigos por hacer piña y protegerme tanto. Gracias a mi familia teatral de NostromoLive por no bajar nunca el telón. Gracias a todas y cada una de las personas de Gestmusic por no abandonarme nunca. Gracias también a mi gran familia televisiva de Atresmedia por demostrarme una vez más que detrás de grandes profesionales hay grandes personas. Gracias también a todas las personas anónimas que se han preocupado por mí y me han escrito para mandarme ánimo y fuerza”, ha destacado.

Llàcer va a poner todo de su parte para regresar al trabajo cuanto antes. El productor desea reencontrarse con su público. “Ya puedo decir que el bache está superado, que ya estoy en casa y que vienen meses de rehabilitación. Voy a esforzarme para que esta recuperación sea corta y volvamos a vernos en los teatros o en la televisión… haciendo lo que mejor sé hacer que es entretener”, ha concluido.