Antonio Banderas y su exclusivo invitado turco a la Semana Santa

Antonio Banderas ha vivido a lo grande la Semana Santa de Málaga. Como el resto de malagueños necesitaba reencontrarse con los tronos, revivir las sensaciones de cada primavera. El pasado Domingo de Ramos participaba en el cortejo de Lágrimas y Favores. Y al lado del actor, su pareja, Nicole Kimpel, y también su estrecha socia, María Casado, que en este miércoles cerraba en La 1 el formato de entrevistas Las tres puertas, con la incógnita de si seguirá en antena la temporada próxima. El espacio de entrevistas ha tenido una acogida irregular en la audiencia y es el primero proyecto de la firma de Banderas, Soho TV, en la televisión nacional aunque se producía en Cataluña.

El actor internacional ha ejercido de anfitrión con la estrella turca Kerem Bürsin, el protagonista de la serie Love is in the air. El intérprete de 34 años ha pasado unos días de relax en Málaga pero también ha visitado el Teatro Soho Caixabank de la mano de Banderas y ha conocido detalles del trabajo de su amigo como el montaje de Godspell.

El actor turco ha visto las cofradías desde los balcones y ha compartido imágenes como de la legión acompañado al Cristo de Mena en la noche del Jueves Santo.

Otra de las invitadas de Banderas y María Casado a la celebración malagueña ha sido la actriz Cayetana Guillén Cuervo, presentadora de distintos formatos culturales en TVE, y que se sumó al grupo en estos días. La Semana Santa se ha vivido con intensidad en la casa del malagueño más internacional.