Baile para agitar la coctelera con Cristina Pedroche

Es una presencia imprescindible en las sobremesas de La Sexta, con Zapeando, por donde seguirá apareciendo a lo largo de estas semanas, entre Dani Mateo y Lorena Castell. “Son mis amigos y para mí es necesario estar con ellos”, reconoce a este periódico Cristina Pedroche que está promocionando una combinación seductora para este verano, el café Bailao. Café con Baileys. Crema irlandesa con café, una mezcla en coctelera para la sobremesa. para compartir a lo Zapeando con amigos y familia. Hay que agitar con unas risas, como corresponde con la vallecana.

“Lo de Bailao ha surgido de mi inspiración, yo le agrego optimismo y ritmo a todo, cómo no hacerlo también con el café. Me sale así, bailao”, asegura la esposa del chef Dabiz Muñoz.

¿Otra receta? Por supuesto, alcachofas en el microondas, con sal y un chorrito de aceite, en doce minutos están listas. La sencillez va acompañada de lo sano. Su tarta de queso, que eso ya es otro asunto calórico, está dando la vuelta al mundo desde que apareció con el confinamiento.

La pandemia ha revelado que “los pequeños momentos” son importantes, “hay que valorar estar juntos, disfrutarlo”, propone Cristina Pedroche, y encarar las cosas con simpatía y naturalidad. “Cuando escucho música me vengo muy arriba y me animo enseguida a bailar. Me divierte muchísimo y es lo que he trasladado a esta receta”, explica. Es la reinvención de un clásico como el carajillo inspirado en sus bailoteos.

“El café Bailao me parece la mejor idea para disfrutar este verano”, propone, al que se le puede añadir “hielo, convertirlo en cóctel o agregarlo a helados o tartas”.

Aún queda medio año para volver a las campanadas, hay que vivir el presente. Pedro no mira de reojo a la Puerta del Sol aunque con seguridad se le volverá a ofrecer. “Hemos creado un momento mágico con todo el equipo” y Josie volverá a estar ahí para echarle una mano, aunque hay tiempo para planearlo todo.

Mientras, a mantenerse en forma, “vivo el ejercicio cada día porque es algo que forma parte de mí”, a apoyar a su marido en sus aventuras gastronómicas y a disfrutar del trabajo de Zapeando.