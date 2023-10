Belén Esteban cuelga su currículum en las redes porque busca empleo

No, Belén Esteban no luce un nivel de inglés muy destacado, pero ella siempre está orgullosa de sí misma. De dónde venía y hasta dónde ha llegado. Tras la cancelación abrupta de Sálvame en Telecinco el pasado mes de junio sus colaboradores recibieron la feliz propuesta de participar en un docu-reality en Netflix. El nivel de inglés de la de San Blas no era necesario para salir adelante de momento pero el proyecto Sálvese quien pueda tiene carácter internacional, como le recuerda Patiño. Tienen la esperanza de dar un golpe de efecto en la plataforma cuando parecía que estaban arrinconados.

Sálvese quien pueda es un viaje por Estados Unidos y otros países donde los antiguos contertulios de Telecinco conocerán cómo se trabaja en otras cadenas de televisión y conocerán a otros influyentes presentadores y reporteros. Y, quién sabe las oportunidades que les aguardan.

De momento Belén Esteban Menéndez se encuentra "open to work" como informa en el irónico vídeo que promociona sin mencionarlo el docu-reality Sálvese quien pueda, que llega a Nettlix el 10 del próximo mes. Será el momento de descubrir qué han hecho los de Sálvame y hasta dónde son capaces de sorprender a sus incondicionales.

Belén es empresario de gazpacho, "quien lo prueba, repite", comenta con esa carga de guasa que tiene el vídeo de su currículum. "Estoy preparada para todo". ¿Quién quiere contratar a la princesa del pueblo?

Ver esta publicación en Instagram Una publicación compartida por Belén Esteban (@belenestebanmenendez)

"Quien ha trabajado conmigo sabe que soy muy tranquila", reseña con calma Belén mientras le grita a Víctori Sandoval, que le intenta rectiificar con la palabra "window". Está claro que Sálvese quien pueda va a pivotar mucho en Belén y su forma de entender la vida. "Tengo el título de dirección de empresas por la universidad de la calle", proclama en este currículum en imágenes.

El espacio de Netflix contará con tres entregas iniciales para conocer cómo Belén y los suyos se han adaptado al mundo tras Sálvame y a principios del año próximo las otras entregas. Y si la cosa fuera mal, Belén tiene "un máster en memes" y para que le echen una mano "una larga lista de contactos como mi amiga Rosalía o mi amiga Giorgina".

"Si quieres saber más de este portento, hacemos una call", mientras la interrumpe María Patiño. Belén abre la puerta a una nueva época estelar.