Bertín Osborne justifica sus enfados con Arévalo y "desea lo mejor a Gabriela Guillén"

El cantante y presentador Bertín Osborne ha pasado por una afección grave de covid que le ha tenido recluido en su domicilio, cuidándose ante la enfermedad dado que acaba de cumplir 69 años y cualquier contratiempo en una infección es fatal.

Ha estado confinado por el covid y esta situación le impidió hace una semana estar presente en el funeral de su amigo Arévalo. El humorista fue hallado muerto en su domicilio debido a un infarto tras agravarse la gripe que padecía.

Bertín protagoniza la portada de ¡Hola! de esta semana en una entrevista telefónica para la revista en la que justifica su ausencia y lamenta no haber estado en Valencia, acompañando a la familia y amigos del cómico. "Arévalo opinaba que los cómicos de toda la vida habían muerto", señala el cantante sobre la poca fortuna que tenía su amigo en los escenarios en los últimos años. Osborne aclara que tuvo varias peleas con el humorista a lo largo de estos años ya que observaba que se había descuidado en su salud. Le advertía que su sobrepeso y su falta de movimientos le iba a afectar al corazón. Lamenta haber tenido esas discusiones, pero recuerda que todo obedecía a recomendar a su amigo para impedir que tuviera un revés como el fatal desenlace que ha tenido.

El artista ha sido padre por séptima vez. El 31 de diciembre daba a luz Gabriela Guillén, empresaria de una consulta estética con la que había tenido una fugaz relación. Bertín aseguró que "no iba a ejercer de padre" y que subraya que esa es su decisión. Se enteró del nacimiento del bebé al día siguiente y ha mostrado su ayuda económica, pero no su implicación. "Le deseo todo lo mejor", resumen sobre Guillén. A su vez la empresaria paraguaya se despacha en otras publicaciones, no quiere oír siquiera el nombre de Ber´tn.